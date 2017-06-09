Arda Turan'a bir şok daha... Avrupa kapısı kapandı...

Arda Turan'a bir şok daha... Avrupa kapısı kapandı...
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Arda Turan'a bir şok daha... Avrupa kapısı kapandı...
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