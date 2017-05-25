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'A Word' kelime dağarcığı geliştirme oyunu

"A Word." Bir bulmaca oyunu. "Kelime dağarcığıma güveniyorum" diyorsanız uygulamayı ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

'A Word' kelime dağarcığı geliştirme oyunu

Önümüz yaz... Peki tatil deyince aklına ilk hangi kelimeler geliyor? Ya da "Gökyüzü" sana hangi kelimeleri çağrıştırıyor?

Mobil oyunlar, telefonlarımızın vazgeçilmezleri. A Word ise vakit öldürürken kelime dağarcığınızı ölçeceğiniz bir oyun.

A Word'de diğer oyunlarda olduğu gibi kelime tahmini yapmanız bekleniyor. Kolaydan başlıyorsunuz. Gittikçe zorlaşıyor. Bazen bulmacanın konusu gizli olabiliyor. Bazen de konu olmadan devam etmek zorunda kalıyorsunuz. 

Size verilen ipucuna göre petek motifinde gizli kelimeyi bulmanız gerekiyor. Kelimeleri buldukça seviye atlıyor, seviye atladıkça karşınızda daha büyük ve karmaşık bir harf peteği buluyorsunuz. Hem tüm oyuncular hem de arkadaşlarınız arasındaki başarı sıralamanızı görebiliyorsunuz. Ne kadar hızlı ve hatasız bitirirseniz o kadar puan kazanıyorsunuz.

Oyun Android ve iOS platformlarında yer alıyor. Ücretsiz olarak indirilebiliyor.

ulusalkanal.com.tr

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