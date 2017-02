Bakan Arslan: Adil kullanım kotası 2018 sonu itibarıyla tamamen kaldırılacak

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Arslan "AKN'de mayıs itibarıyla kademeli geçiş olacak ve 2018 sonu itibarıyla tamamen kalkacak. Özellikle gece kullanılan internet de kotadan düşülmeyecek" dedi.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Adil Kullanım Noktası'nda (AKN) mayıs itibarıyla kademeli geçiş olacağını ve 2018 sonu itibarıyla tamamen kalkacağını belirterek, "Özellikle gece kullanılan internet de kotadan düşülmeyecek." dedi.



Bakan Arslan, "7 Şubat Dünya İnternet Günü ve Güvenli İnternet Merkezi Tanıtım Programı"nın açılışında yaptığı konuşmada, son yüzyılın en önemli olaylarının başında internetin icadının geldiğini belirterek, internetin herkesin vazgeçilmezi, hayatın olmazsa olmazı haline geldiğini söyledi.



İnternetin artık hayatın her alanında kullanılan davranış kalıplarını, alışkanlıkları değiştiren, nerede olursa olsun her insanı dünya vatandaşı paydasında yeni bir yaşam tarzı oluşturmaya iten bir sektör olduğunu anlatan Arslan, internetin yeni bir kültürel mekan, gerçeklik, özgürlük alanı ve ekonomik bir pazar olarak ortaya çıkmasının, küresel değerlerin, alışkanlıkların hızlı bir şekilde değişmesini de sağladığını kaydetti.



Arslan, internetin, küresel sistemin kültürel mecrası haline geldiğine dikkati çekerek, şöyle devam etti:



"Ancak şunu da unutmamak gerekli. İnternet sınırsız, hiyerarşinin olmadığı ve yenilikçi olarak nitelenen yapısıyla özellikle gençlerimiz için önemli bir çekim merkezi. İnternet gerçeğini kabul ederken, çocuklarımız üzerindeki etkilerini de kabul etmemiz gerekiyor. Gençlerimiz için internet, özgürlükleri istedikleri gibi kullanabildikleri, gizleyebildikleri kimlikleriyle kendilerini ifade ettikleri ve toplumsal baskılardan uzak herhangi bir sorumluluk taşımadıkları bir mekan gibi gözükebilir. Ancak böyle olmadığını Başkanımız söyledi. Gerçek hayatta her ne ki suçsa, her ne ki kültürümüzün bir parçası olarak yapılmaması gerekiyorsa, aynı şeylerin burada da yapılmaması gerektiğini özellikle etik açısından bilmemiz gerekir. Yasalar karşısında aynı oranda suç olduğunu, belki ortaya çıkması zaman alabilir ama buna karşı sorumluluğumuzun devam ettiğini bilmemiz gerekir."



İnternette yerleşik değerlerin yeniden üretildiğini anlatan Arslan, örf ve adetlerin internet ortamında değerini yitirdiğini, insani değerlerin de bu mekanda farklılık arz ettiğini belirtti.



Arslan, internet içeriklerinin büyük önem arz ettiğini dile getirerek, "Normal olarak bir ebeveynin, kendi çocuğunun evin dışında, nerede, kiminle olduğunu bilmesi gerekiyorsa, başıboş ve uçsuz sokaklarda yanlışa düşebilecekleri düşünülüyorsa, aynı şeyin daha fazlasıyla internet ortamında çocukların kontrolsüz şekilde bırakılmasının oldukça tehlikeli sonuçlar doğurabileceğini artık aileler de biliyor." ifadelerini kullandı.



"Geniş bant internet abonesi 60 milyona geldi"



Arslan, 14 yıl önce 22 bin olan geniş bant internet abonesinin bugün 60 milyona geldiğini vurgulayarak, şöyle konuştu:



"Geleceğimiz olan gençlerimizin tüm yaşam tarzını etkileyen internet denen sanal mekanın başı boş bırakılmaması gerektiği bir gerçek. 3,5 milyar insanın internet kullanıcısı olduğunu, yaklaşık 2,5 milyar insanın aktif sosyal medya kullanıcısı olduğunu, 4 milyara yakın insanın mobil telefon sahibi olduğunu, mobil cihazlar üzerinden sosyal medyayı kullananların sayısının ise 2 milyarı geçtiğini düşündüğümüzde, sadece tedbir almanın yeterli olmadığını, bilinçlenmenin de büyük önem taşıdığını vurgulamak gerekir."



Arslan, Türkiye'de 2010'da BTK eliyle başlattıkları etkinliklerle çocuklar ve gençler başta olmak üzere tüm kullanıcılara güvenli bir internet ortamı sağlanmasını amaçladıklarını anlattı.



AKN konusunda mayıs itibarıyla kademeli geçiş olacağını ifade eden Arslan, "AKN, 2018 sonu itibarıyla tamamen kalkacak. Özellikle gece kullanılan internet de kotadan düşülmeyecek." dedi.



"İnternet kullanım yaşı 7’ye indi"



Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı Ömer Fatih Sayan da güvenli internetin, çocuklar için daha iyi ve güvenli internet stratejisi kapsamında Avrupa Komisyonu’nun yürüttüğü bir çalışma olduğunu belirterek, 2004’ten beri, 100’den fazla ülkede her yıl değişik temalarla Güvenli İnternet Günü'nün kutlandığını bildirdi.



Her teknolojik kolaylık gibi internetin, doğru amaçlarla kullanıldığında insanlığın yararına ve ülkelerin kalkınmasına yol açacak bir araç haline geldiğini anlatan Sayan, "Dünyada internet kullanım yaşının 7’ye indiğini biliyoruz. 9-16 yaş arasındaki çocuklar internette en fazla zaman geçiren grubu teşkil ediyor." diye konuştu.



Sayan, terör örgütlerinin, propaganda yapmak, terör ve şiddeti teşvik etmek ve övmek, terörle mücadele eden güvenlik güçlerini hedef göstermek maksadıyla sosyal ağları etkin bir şekilde kullandıklarına dikkati çekerek, terörizmle mücadelede uluslararası iş birliğinin, küreselleşen dünyanın en büyük ihtiyacı olduğunu kaydetti.



"PTT'yi bu yıl 2 bin 500 kişi alınacak"



Arslan, basın mensuplarının PTT AŞ'ye 2017'de ne kadar eleman alınacağına ilişkin sorusu üzerine, PTT AŞ'ye bu yıl 2 bin 500 personel alınacağını söyledi. Arslan, "Özellikle büro, gişe ve dağıtıcı memurlar olmak üzere İstanbul'da 500 kişinin alım sürecini önümüzdeki hafta başlatıyoruz. Yıl içinde de bu kadroyu 2 bin 500'e tamamlayacağız. Güçlenen PTT'nin daha da büyüyebilmesi adına kadromuzu artıracağız." diye konuştu.



Arslan, PTT AŞ'deki taşeron işçilerin durumuna ilişkin soruya da Türkiye'deki tüm taşeronların kamuda istihdamına ilişkin açıklama yapıldığını dile getirerek, "Hükümet olarak bu çalışmaları son aşamaya getirdik. Maliye Bakanlığımız nihai ayrıntıları çalışıyor. Bu ayrıntılar bittikten sonra bunu açıklayıp gereğini yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.