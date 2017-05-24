"Bütün hakim ve savcılar incelendi"
CHP'den Fikri Sağlar kararı
CHP'den Fikri Sağlar kararı
FETÖ'nün TSK'daki
FETÖ'nün TSK'daki "kripto" yapılanmasına operasyon
Ünlü isim hastaneye kaldırıldı
Ünlü isim hastaneye kaldırıldı

Batuhan Yılmaz, NASA tesislerini gezme fırsatı yakaladı

YGS'de Türkiye 6'ncısı olan Batuhan Yılmaz, Amerika'ya giderek NASA tesislerini gezme fırsatı yakaladı. NASA'daki teknolojinin ülkemizde de olmasını isteyen Yılmaz, "Bilim alanında cazibe merkezi haline gelmeliyiz" dedi.

Batuhan Yılmaz, NASA tesislerini gezme fırsatı yakaladı

YGS'de Türkiye 6'ncısı olan Batuhan Yılmaz, İzmir  Ekonomi Üniversitesi'nin öğrencileri için hazırlanan NASA gezisine katıldı. YGS'de elde ettiği başarı üzerine geziye davet edilen Batuhan, 30 Nisan - 5 Mayıs tarihleri arasında Amerika'da NASA tesislerini gezdi. 

Batuhan Yılmaz, NASA'daki başarının ülkemizde de elde edilebileceği görüşünde. 

Mühendisliği hedefleyen Yılmaz, "imkan yaratırlırsa ülkemde bilim yapmak isterim" diyenlerden.


ulusalkanal.com.tr

Etiketler; #ygs #Batuhan Yılmaz
banner863
Önceki Haber
NATO 2017 Zirvesi Brüksel'de başlıyor
Sonraki Haber
Balıkesir'e uygun enginar
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.