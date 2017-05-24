YGS'de Türkiye 6'ncısı olan Batuhan Yılmaz, Amerika'ya giderek NASA tesislerini gezme fırsatı yakaladı. NASA'daki teknolojinin ülkemizde de olmasını isteyen Yılmaz, "Bilim alanında cazibe merkezi haline gelmeliyiz" dedi.

YGS'de Türkiye 6'ncısı olan Batuhan Yılmaz, İzmir Ekonomi Üniversitesi'nin öğrencileri için hazırlanan NASA gezisine katıldı. YGS'de elde ettiği başarı üzerine geziye davet edilen Batuhan, 30 Nisan - 5 Mayıs tarihleri arasında Amerika'da NASA tesislerini gezdi.



Batuhan Yılmaz, NASA'daki başarının ülkemizde de elde edilebileceği görüşünde.



Mühendisliği hedefleyen Yılmaz, "imkan yaratırlırsa ülkemde bilim yapmak isterim" diyenlerden.





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