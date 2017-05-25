Muş'ta 11 yaşındaki ortaokul öğrencisi Mert Delibalta, terörün verdiği zarardan etkilendi, toprağa gömülü patlayıcıların yerini tespit edebilen drone geliştirdi. Yaklaşık 4 ayda tamamladığı proje ile "2. Uluslararası Eru Mekatron Robot Yarışması"na katılan Mert Delibalta, birinci oldu.

Siz onun küçük olduğuna bakmayın. Yüreği kocaman bir çocuk o...



Muş'ta yaşayan 11 yaşındaki Mert Delibalta, toprağa gömülü patlayıcıların yerini tespit edebilen drone tasarladı. Adını da "Bomba Bulan Casus Drone" koydu.



Drone bir metre derinlikteki patlayıcıyı tespit edebiliyor.



5'nci sınıf öğrencisi Mert Delibalta, terörün bölgeye verdiği zarardan etkilenerek başlattığı projesini yaklaşık 4 ayda tamamladı.



Proje ile Erciyes Üniversitesince 17-18 Mayıs'ta düzenlenen "2. Uluslararası Eru Mekatron Robot Yarışması"na katılan genç mucit, birinci oldu.





ulusalkanal.com.tr