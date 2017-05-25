"Bütün hakim ve savcılar incelendi"
CHP'den Fikri Sağlar kararı
CHP'den Fikri Sağlar kararı
FETÖ'nün TSK'daki
FETÖ'nün TSK'daki "kripto" yapılanmasına operasyon
Ünlü isim hastaneye kaldırıldı
Ünlü isim hastaneye kaldırıldı

Bomba bulan Casus Drone

Muş'ta 11 yaşındaki ortaokul öğrencisi Mert Delibalta, terörün verdiği zarardan etkilendi, toprağa gömülü patlayıcıların yerini tespit edebilen drone geliştirdi. Yaklaşık 4 ayda tamamladığı proje ile "2. Uluslararası Eru Mekatron Robot Yarışması"na katılan Mert Delibalta, birinci oldu.

Bomba bulan Casus Drone

Siz onun küçük olduğuna bakmayın. Yüreği kocaman bir çocuk o...

Muş'ta yaşayan 11 yaşındaki Mert Delibalta, toprağa gömülü patlayıcıların yerini tespit edebilen drone tasarladı. Adını da "Bomba Bulan Casus Drone" koydu.

Drone bir metre derinlikteki patlayıcıyı tespit edebiliyor. 

5'nci sınıf öğrencisi Mert Delibalta, terörün bölgeye verdiği zarardan etkilenerek başlattığı projesini yaklaşık 4 ayda tamamladı.

Proje ile Erciyes Üniversitesince 17-18 Mayıs'ta düzenlenen "2. Uluslararası Eru Mekatron Robot Yarışması"na katılan genç mucit, birinci oldu.


ulusalkanal.com.tr

Etiketler; #muş #casus drone #bomba bulan #ortaokul #öğrenci #mert delibalta #toprak #patlayıcı
banner863
Önceki Haber
ABD silahların izini kaybetti
Sonraki Haber
Mustafa Aydın, Balıkesir'de gözaltına alındı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.