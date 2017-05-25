Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı Dr. Ömer Fatih Sayan, internet kullanımının yaygınlaşmasıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Facebook Habitat Derneği ve BTK'nın işbirliğinde düzenlenen "Kontrol Bende" projesinin basın lansmanında konuşan BTK Başkanı Sayan "Tatile gittiğiniz bir yer ile ilgili Facebook’ta yapmış olduğunuz masum bir paylaşım sonucu evinizin soyulabileceğini unutmayın. Ne kadar çalışma yapılırsa yapılsın internet ortamı dikensiz bir gül bahçesi değildir, olmayacaktır." ifadelerini kullandı.​İnternet teknolojilerinde yaşanan hızlı gelişim, son 35-40 yıllık süre içinde çok büyük değişimlere yol açmıştır.İnternet, gerektiğinde kullanabileceğimiz, istediğimizde ise uzak durabileceğimiz teknolojik buluşlardan biri değildir.Gelinen noktada ise sanal dünyanın kimliksiz bilgi ve değerlerinin arasında yaşadığımız kayıplarla karşı karşıyayız.Günümüzde, İnternet sayesinde bilgiye çok kolay ulaşabilmekte ve çoğu bilgiyi de akıllarda tutmaya gerek kalmamaktadır.BTK bünyesinde kurulan “Güvenli İnternet Merkezi” ile bu çalışmalar daha da kapsayıcı hâle gelecektir.Çocuk ve gençlerimizin İnternet teknolojilerine olan yatkınlarını destekliyoruz.Ne kadar çalışma yapılırsa yapılsın internet ortamı dikensiz bir gül bahçesi değildir, olmayacaktır.