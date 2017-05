Muğla'nın Milas ilçesinde 3 lise öğrencisi, buzdolabı yoğuşturucusuna ekledikleri mekanizma sayesinde sıcak su elde etti ve enerji tüketimini yüzde 20 azalttı

Milas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, okullarında açılan TÜBİTAK destekli sergi için "Buzdolabından Kullanım Sıcak Suyu Elde Etme" isimli proje hazırladı. Buzdolabının arka bölümündeki yoğuşturucuya eklenen bazı parçalarla su 53 dereceye kadar ısındı, buzdolabının enerji tüketiminde de yüzde 20'lik azalma ölçüldü.



Lisenin Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme Bölümü 11'inci sınıfında öğrenim gören İsmail Can Tombul, Egemen Kölgeli ve Cengiz Demirtaş, koordinatör öğretmenleri Kürşat Ertuna eşliğinde, iki hafta içinde projeyi tamamladı.



AA muhabirine açıklama yapan öğretmen Ertuna, buzdolaplarının arka bölümünde bulunan ve yoğuşturucu olarak da bilinen kondenser adlı parçanın, motordan kaynaklı ısıyı tahliye ederek gazı sıvıya çevirdiğini, bu sırada da ortaya enerji çıkardığını anlattı.



Ertuna, yoğuşturucuya ekledikleri sıvı tankı, serpantin ve pompayla 10 litrelik bir suyu başka herhangi bir müdahale olmaksızın 2 saat içinde 53 dereceye çıkarmayı başardıklarını dile getirdi. Proje parçalarının büyütülerek daha kısa sürede daha sıcak suya ulaşmanın da mümkün olduğunu aktaran Tuna, şöyle konuştu:



"Bilimde var olan enerjiyi yok edemezsiniz. Biz de her evde bulunan buzdolabında ortaya çıkan bu atıl enerjiyi kullanıma sunduk. Buzdolabına eklediğimiz parçalarla 10 litrelik bir kazanda suyu doğal yöntemlerle 53 derece ısıttık. Bu sayede de gördük ki buzdolabının performansı da arttı ve daha kısa sürede soğutma yapmaya başladı. Enerji tasarrufunda da yüzde 20'lik bir iyileşme görüldü."



Ertuna, söz konusu projeyle ilgili Türk Patent Enstitüsü'ne patent başvurusunda bulunacaklarını sözlerine ekledi.

Projede görevli öğrenci İsmail Can Tombul da düşüncenin hayata geçmesi ve başarıya ulaşmasının kendilerini mutlu ettiğini kaydetti.