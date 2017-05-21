ABD'nin California eyaletinin San Francisco körfezinde bulunan San Mateo kentinde "Mucit Hareketi" etkinliği düzenleniyor.

Teknoloji ve el becerileri kullanılarak geliştirilen ürünlerin tanıtıldığı etkinlikte, 3 boyutlu baskı, robotlar, Legolar, halojen uygulamaları, bilgisayara kişilerin hislerini yansıtma gibi pek çok ürün ve projeler tanıtılıyor.



Bilinen bazı araç markaların motorunu 3 boyutlu baskıyla dizayn eden makine mühendisi Eric Harrell, bir aracın piston ve diferansiyel sisteminin nasıl çalıştığını ziyaretçilere göstermek istediklerini ve 3 boyutlu baskıyla yaptıkları parçaları kullanarak motorun nasıl işlevsel duruma dönüştüğünü tanıttıklarını belirtti.







Etkinliğe Kuveyt'den katılan Esraa Alaryan da projesi diyabetik yara detektörünün nasıl çalıştığını anlatarak, "Projem diyabetik hastalar için bir detektör. Diyabetik yaraların nerelerde ve ne kadar derinlikte olduğunu görüntüleyerek buluyor. Hatta evde günlük kontrol yapabilirsiniz ve aynı zamanda tüm veri ve resimleri doktora gönderme imkanı sağlıyor." diye konuştu.







2014 yılında 215 bin kişinin katılımı ile rekor kıran etkinliğe yine yoğun katılım olduğu görülüyor. Özellikle gençlerin ve çocukların ilgisini çeken geniş çaplı etkinlikte, bilim ve teknolojinin bir arada olmasıyla ortaya çıkan birbirinden ilginç buluşlar ve ürünler hemen herkesin ilgisini çekmeyi başarıyor.

