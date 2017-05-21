Giresun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Coşkun, Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi (CERN) ile yapılan iş birliği çerçevesinde bu yıl "T3" adı verilen istasyonun kurulacağını belirtti.

Giresun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Coşkun, bir süre önce Giresun Üniversitesi ile Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi (CERN) arasında ikili iş birliği anlaşması imzaladıklarını söyledi.



Giresun Üniversitesini uluslararası bir marka haline getirmek istediklerine işaret eden Prof. Dr. Coşkun, merkez ile imzalanan iş birliği protokolünün bu yolda önemli bir kilometre taşı olduğunu ifade etti.







Merkez ile iş birliği yapacak olmalarından büyük mutluluk duyduğunu aktaran Coşkun, "CERN, bugün dünyadaki en büyük ve gelişmiş fizik laboratuvarı. Uluslararası bir fizik laboratuvarı. Çok değişik alanlarda, sadece fizikte değil, matematikten sosyal bilimler alanlarına, kimya, makine, elektronik, değişik mühendislik alanlarından binlerce bilim adamı görevli." diye konuştu.



Üniversitede görevli 3 öğretim üyesinin, CERN'de uygulanan Geleceğin Çembersel Çarpıştırıcısı "Future Circular Collider (FCC)" projesinde görevlendirildiğini belirten Cevdet Coşkun, "CERN'de, 'FCC' adı verilen yeni bir çarpıştırıcı yapımı projesi yürütülüyor. Proje ile 100 kilometre uzunluğunda dairesel bir çarpıştırıcı hedefleniyor. Çarpıştırıcı hızı da 14 TEV'den yaklaşık 100 TEV'e çıkarılması planlanmakta. Bizim üniversitemizden 3 araştırmacı hocamız bu projede yer alıyorlar. Üniversitemiz dünyanın en büyük organizasyonlarından birinde paydaş olacak." değerlendirmesinde bulundu.



"Çalışmalar eş zamanlı takip edilecek"



Projenin yakından takip edilebilmesi için bu yıl içerisinde "T3" adını verdikleri istasyon kuracaklarını belirten Coşkun, şöyle devam etti:



"CERN'de yapılacak olan çalışmaların üniversitemiz tarafından yakinen takip edilmesini sağlayacak bir altyapı kuracağız. Orada hızlandırıcılar ile çarpıştırılan parçacıkların ürettikleri datalar, veriler online ve eş zamanlı olarak üniversitemizde görülebilecek, çalışabilecek. Dolayısıyla merkeze gitmeden bir çok konuda üniversitemizde, oradaki deneyler takip edilecek. Bunun için arkadaşlarımız güdümlü proje öneriyor. Proje kapsamında istasyonu bu yıl içerisinde kuracağız. CERN ile istasyon aracılığıyla bağlantı kurarak, oradaki araştırmaları üniversitemizde takip edeceğiz."