Çin ve Rusya, Boeing ve Airbus'a rakip olacak geniş gövde uçak üretimi için ortak şirket kurdu.

Çin ve Rusya, Boeing ve Airbus'a rakip olacak geniş gövde uçak üretimi için ortak şirket kurdu.



Shanghai Daily'nin haberine göre, Çin devlet şirketi Commercial Aircraft Co. (COMAC) ve Rusya'nın United Aircraft Corp. firması, China-Russia Commercial Aircraft Corporation Ltd. firmasını kurdu.



İki ülkenin yarı yarıya ortak olduğu şirketin, 280 koltuk kapasiteli, menzili 12 bin kilometre olacak geniş gövdeli uçak üreteceği, bu uçak için konsept tasarımı ve 3 yıllık ön çalışma yapıldığı belirtildi.



Projenin 13-20 milyar dolara mal olacağına işaret edilirken, Çin'in ortak üretilecek uçağa 929 adını vereceği ve uçağın Boeing'in 787 ve Airbus'ın A350 modeline rakip olacağı ifade edildi.



Ülkede bu ay başında, çift motorlu olarak geliştirilen 158 yolcu taşıma kapasitesine sahip, menzili 4 bin 75 kilometreye varan yerli üretim C919 adlı uçağın ilk uçuşu yapılmıştı.