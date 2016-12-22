Çocuklar en uzun geceyi bilim merkezinde geçirecek

Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi'nde (BTM) 21 Aralık gecesinin yılın en uzun gecesi olması dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

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BTM'de düzenlenen etkinlikte yaşları 10 ile 15 arasında değişen öğrencilere yılın en uzun gecesi olan 21 Aralık bilimsel olarak anlatılacak. Öğrenciler merkezdeki çeşitli deney düzeneklerini de gece boyunca inceleyecek.

Bilim Merkezleri Enstitüsü Astronomi Başkanı Bülent Yaşarsoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu etkinliğin Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi'nin bu yılki etkinliklerinden biri olduğunu hatırlattı.

Öğrencilerin 21 Aralık'ta yaşanan en uzun geceyi bilim merkezinde geçirmesi için düzenlenmiş öğretici bir etkinlik olduğunu dile getiren Yaşarsoy, şöyle konuştu:

"Burada, çocuklara 21 Aralık'ta neden en uzun gece oluyor. Bu durum Dünya'nın hangi hareketlerinden oluşuyor. Bunun yanında gökyüzünde neleri seyredip görüyorlar, merak ediyorlar onlara cevap bulabilecekleri bir gece şeklinde düzenlendi. Çocuklar 21 Aralık en uzun geceyi sadece astronomi açısından değil bilim açısından da irdelemiş oluyorlar. Aynı zamanda öğrenciler bilimin farklı olan deney düzeneklerini de tüm gece boyunca burada deneyerek öğreniyorlar. Bunu bilimsel geceleme klasiği gibi düşünebilirsiniz. Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi geceleri de çocukların yanında olmaya devam ediyor.''

Bu arada etkinlikte, öğrenciler bilimle ilgili kafalarına takılan tüm sorulara da cevap bulabilecek.

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