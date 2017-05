DJI marka drone sahipleri dikkat! Eğer bu hafta hayata geçirilecek yeni aktivasyon işlemini uygulamazsanız drone'unuz işlevsiz hale gelebilir.

DJI tarafından alınan son karar drone pilotlarını yakından ilgilendiriyor. Şirketin tüm drone modelleri için sunacağı yeni firmware güncellemesi ile birlikte, kullanıcıların DJI websitesini ziyaret ederek yeni uygulama aktivasyon işlemini gerçekleştirmesi zorunlu hale gelecek. Peki, bu ne anlama geliyor?



Hürriyet'te yer alan habere görei başta da belirtildiği gibi yeni uygulama aktivasyon sürecini yapmak zorunlu hale gelecek ve eğer bu işlemi gerçekleştirmezseniz drone’unuz ciddi anlamda işlevsiz hale gelecek. Aslında DJI, böyle bir karar alarak ciddi bir sorumluluğu da yerine getiriyor.



DJI hesabına giriş yapan kullanıcılar, drone’ları için en güncel firmware güncellemesini uygulayacaklar ve şirket her bir drone’u uçacağı ülkenin farklı kurallarına göre senkronize hale getirecek. Bu durum sadece DJI’ın da anavatanı olan Çin’de geçerli olmayacak ve kullanıcıların bu yeni aktivasyon işlemini gerçekleştirmesi gerekmeyecek.



Aktivasyon işlemi gerçekleştirilmediğinde drone menzili sadece 50 metrelik bir yarıçapla sınırlı kalacak ve sadece 30 metre yüksekliğe çıkabilecek. Ek olarak kameradan gelen görüntü veya videolar akıllı telefon veya kontrolörlere aktarılamayacak.

DJI, yeni aktivasyon sürecinin bu haftanın sonunda aktif hale getirileceği açıklamış durumda. shiftdelete'in haberine göre pilot tarafında sizin yapmanız gerekense firmware güncellemesini DJI GO veya GO 4 uygulaması üzerinden uygulayarak DJI hesabınıza giriş yapıp aktivasyonu tamamlamak.



ulusalkanal.com.tr