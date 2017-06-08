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Elektrikli araç sayısı 2 milyona ulaştı

Dünya genelinde elektrikli araç sayısı geçen yıl, bir önceki yıla göre yüzde 60 artarak 2 milyona ulaştı.

Elektrikli araç sayısı 2 milyona ulaştı

Dünya genelinde elektrikli araç sayısı geçen yıl, bir önceki yıla göre yüzde 60 artarak 2 milyona ulaştı.
AA muhabirinin Uluslararası Enerji Ajansı'nın "Küresel Elektrikli Araç Görünümü 2017 Raporu"ndan yaptığı derlemeye göre, dünyada elektrikli araç satışının artmasında hükümetlerin izlediği çevreci politikalar etkili oldu. Ayrıca enerji verimliliğini artırdığı için son yıllarda elektrikli araç kullanımı daha fazla yaygınlaştı.

Dünya genelinde 2,3 milyon şarj istasyonu
Geçen yıl dünyada elektrikli araç sayısı bir önceki yıla göre yüzde 60 artarak 2 milyona yükseldi. Araç sayısının yükselmesiyle şarj istasyonlarının sayısı da arttı. Söz konusu dönemde dünya genelinde 2,3 milyon şarj istasyonu hizmete girdi.
Elektrikli araç kullanımının yaygınlaşması için şarj istasyonu sayısının daha da arttırılması ve araçların batarya maliyetlerinin düşürülmesi planlanıyor.
Araç sayısının 2020'e kadar 20 milyon, 2025'e kadar ise 70 milyona çıkabileceği öngörülüyor.

Elektrikli araç satışında Çin lider
Geçen yıl dünyada en fazla elektrikli araç Çin'de satıldı. Ülkede 2016'da, 336 bin elektrikli araç trafiğe çıktı. Çin'i, 159 bin araçla ABD ve 50 bin 180 araç satışıyla Norveç izledi.


Kaynak: AA
Etiketler; #elektrikli araç
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