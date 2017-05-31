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'Facebook ölen kişinin hesabını erişime açmak zorunda değil'

Almanya'da bir mahkeme tüm dünyadaki sosyal medya kullanıcılarını yakından ilgilendiren bir karara imza atarak, ölen kişinin Facebook hesabına ailesinin erişim hakkı bulunmadığına hükmetti.

'Facebook ölen kişinin hesabını erişime açmak zorunda değil'

Almanya'da bir mahkeme tüm dünyadaki sosyal medya kullanıcılarını yakından ilgilendiren bir karara imza atarak, ölen kişinin Facebook hesabına ailesinin erişim hakkı bulunmadığına hükmetti. Berlin'de yaşayan Simone W. adlı bir kadın 2012 yılında 15 yaşındaki kızını trenin altında kalması sonucu kaybetmişti. Ölüm nedeninin açıklığa kavuşmaması üzerine, kızının Facebook hesabına ulaşarak intihar edip etmediği, ya da duygusal şiddete maruz kalıp kalmadığı konusunda bilgi olup olmadığını öğrenmek isteyen Simone W., Facebook'a karşı dava açmıştı.

2015 yılında yargı süreci başlayan davada Berlin Eyalet Mahkemesi aileyi haklı bulmuş ve kişilerin dijital miraslarının aileye kalması gerektiği yönünde karar vermişti. Facebook'un temyiz başvurusunu görüşen üst mahkeme ise, Facebook'u haklı buldu ve ailenin ölen kişinin kişisel hesabına erişim hakkı olmadığına hükmetti. Ancak mahkeme kişisel hesabın miras kapsamında olup olmadığı konusuna girmedi. Bild gazetesinin bildirdiğine göre, Mahkeme Başkanı Björn Retzlaff kararda iletişimin gizliliği ilkesinin etkili olduğunu söyledi. Retzlaff, her ne kadar iletişimin gizliliği telefon görüşmeleri için geçerli olsa da, Facebook hesabı için de uygulanabileceğini söyledi.

Ailenin Federal Adalet Mahkemesi'ne (Bundesgerichthof-BGH) gitme hakkı bulunduğu kaydedildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #facebook #almanya #sosyal medya
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