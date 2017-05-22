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Facebook'tan skandal karar

Facebook, şiddet içeren ölüm, kürtaj ve kendine zarar verme videoları ile resimlerini silmeyecek.

Facebook'tan skandal karar

Facebook kullanıcılarını sansürlemek istemediği için "şiddetli ölüm" videosu kürtaj ve kendine zarar verici resimle videoları silmeyi reddettiği ortaya çıktı. 
 
Sosyal medya devi, insanların kendilerine zarar verdiği canlı yayınlarına "sansür uygulamak ya da sıkıntı içindeyken cezalandırmak istemedikleri" için müsaade ettiklerini bildirdi. 
 
Gazetevatan'ın haberine göre, The Guardian'a sızdırılan web sitesinin etik kurallarında, birçok kişinin saldırgan bulacağı tartışmalı içeriklerin kaldırılmamalarının talimatı verildiğini ortaya çıkardı.
 
Sitenin saldırgan materyali kaldırma sorumluluğu üzerine giderek büyüyen bir sıranın ortasında. Parlamenter meclisi üyeleri, defalarca şirketi şiddet içeren içeriklerin kaldırılması için daha fazla çaba gösterme çağrısında bulundu. 
 
Haber, saldırgan içeriklerin kaldırılması üzerinden Facebook'un sorumlulukları hakkında gittikçe büyüyen tartışmaların tam ortasında geldi.

ulusalkanal.com.tr

Etiketler; #The Guardian #facebook
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