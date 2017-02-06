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Facebook’tan arkadaşlarınıza özel uygulama

Facebook geçtiğimiz gün yeni bir atılım ile arkadaşlarınıza özel uygulama yı kullanıcılarının beğenisine sundu. Bu uygulama ile eğlenceli videolar yapabilirsiniz. Yarın itibariyle on dördüncü yaşına basacak olan Facebook, Arkadaşlar Günü (Friends Day) kapsamında insanların birbirleriyle bağlantı kurmasının önemine dikkat çekerek, arkadaşlarınıza özel uygulama sını duyurdu.

Facebook’tan arkadaşlarınıza özel uygulama

Yarın itibariyle on dördüncü yaşına basacak olan Facebook, Arkadaşlar Günü (Friends Day) kapsamında insanların birbirleriyle bağlantı kurmasının önemine dikkat çekerek, arkadaşlarınıza özel uygulama sını duyurdu.
 
Arkadaşlarınıza özel uygulama sayesinde video anılar oluşturun
 
 Facebook’taki insanlar Haber Kaynaklarının en üstünde, arkadaşları ile olan hatıralarını öne çıkaran, içeriğini düzenleyebilecekleri ve profillerinde paylaşabilecekleri kısa bir video ile karşılaşacaklar. Düzenlemelerini facebook.com/friendsday adresi üzerinden yapabilecekler.
 
En eğlenceli grafikler
 
Messenger, Arkadaşlar Günü’ne özel olarak arkadaşlıkla ilgili eğlenceli GIF’leri öne çıkaracak.
 
Facebook, Menlo Park’taki ana merkezinde Mark Zuckerberg ve Sheryl Sandberg’ün de katılımıyla gerçekleşen Arkadaşlar Günü etkinliğinden bir video da paylaştı./Vatan

Etiketler; #facebook
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