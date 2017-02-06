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Google, Gmail hesaplarını FBI’a açtı

Philadelphia Bölge Mahkemesi, Federal Soruşturma Bürosu’nun (FBI), teknoloji şirketi Google’ın ABD dışında bulunan e-posta sunucularında kayıtlı verilere erişimine izin verilmesi gerektiğini duyurdu.

Google, Gmail hesaplarını FBI’a açtı

FBI, Google’ın yabancı ülkelerdeki sunucularında bulunan e-posta hesaplarının verilerinin incelemeye açılması için mahkemeye başvurmuş ve karar çıkarmıştı.

Ancak Google bu karara bir süre direndikten sonra uymak zorunda kaldı. Microsoft, benzer bir kararı temyize götürüp iptal ettirmişken, Google çok direnmeden verileri FBI’a açtı.

ABD TÜM DÜNYAYI DİNLİYOR

Böylece artık FBI, Google’ın ABD dışındaki sunucularına da erişim hakkı kazanmış oldu. Bu kararla birlikte, özellikle Avrupa’da Google’a karşı büyük tepkinin oluşması bekleniyor.

techinside'ın haberine göre Avrupa Birliği halihazırda Google’a Avrupa kıtasında iş yapmayı çok zorlaştıracak kararlar dayatmış bulunuyor ve en ufak hatasında bile milyar dolarlık cezalar keserek, Prism skandalında Avrupalı liderlerin dinlenmesinde başrollerden birine sahip şirkete ağır bedel ödetiyorlar.

ulusalkanal.com.tr

Etiketler; #google #fbi #apple
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