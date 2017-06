NASA, güneşe dokunacak. Ağustos 2018'de fırlatılacak uzay aracı Güneş'in yörüngesine gönderilecek. Aracın adı Solar Probe Plus. 2025'e kadar 24 kez Güneş'e dalış yapacak. Solar, şu ana kadar hiçbir uzay aracının karşılaşmadığı ısıya maruz kalacak. 724 bin kilometrelik bir hıza ulaşacak. Yani bugüne kadar yapılan en yüksek hıza...

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi NASA, 2018'de Solar Probe Plus adlı aracını Güneş'in yörüngesine gönderecek.



Yeni misyonun adının "Güneş'e Dokunma" olacak. Güneş'in atmosferine dalış yapacak aracın Ağustos 2018'de fırlatılacağı bildirildi.



NASA yetkilileri de Chicago Üniversitesi William Eckhardt Araştırma Merkezi'nde düzenlenen Kamu Hizmeti madalya töreninde, Güneş misyonuyla ilgili açıklamada bulundu.



NASA'nın, Güneş'in dış atmosferini incelemesi için 2018 yazında Solar Probe Plus adlı uzay aracını güneşe doğru yola çıkaracağını belirten yetkililer, NASA'nın güneşe bu kadar yaklaşacak bir araca ilk kez sahip olduğunu söyledi.



Solar Probe Plus'ın, Güneş'in yüzeyinden yaklaşık 6,4 milyon kilometre uzaklıkta yörüngeye oturacağını ifade eden yetkililer, NASA'nın yeni misyonunun amacının Güneş'in atmosferi olarak da bilinen taç küreyi incelemek ve yıldızlarla ilgili merak edilen sorulara cevap vermek olduğunu kaydetti.



Güneş'in atmosferine dalacak ilk araç olacak Solar Probe Plus, bugüne kadar hiçbir uzay aracının karşılaşmadığı yüksek sıcaklık ve radyasyona maruz kalacak.



Yeni uzay aracı ayrıca, Güneş'e en yakın olduğu sırada saatte 724 bin kilometrelik hıza ulaşarak, bugüne kadar yapılan en hızlı araç olacak.



Solar Probe Plus'ın, 2025'e kadar 24 kez Güneş'e dalış yapması planlanıyor.



Tarihin en hızlı aracı 20 Şubat 2018'de Jüpiter'in yüzeyine son dalışının ardından atmosferde yanarak misyonunu tamamlaması beklenen Juno olmuştu. Bu uzay aracı, 2016'da 265 bin kilometre hıza ulaşmıştı.





ulusalkanal.com.tr