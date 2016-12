Güvenli Online Alışverişlerde Cashixir ile Bir Tık İleri

İnternet ortamında açığa çıkan güvenlik problemleri sonucunda kişisel bilgilerimizin kötü amaçlı kişilerin eline geçmemesi için yeni çözümler oluşturulmuştur. Bu alanda yapılan en sağlıklı buluş ise sanal kartlar olmakta. Sektörde son zamanda tasarlanan sanal kartlardan bir tanesi de Cashixir olmakta. 16 haneli kullanım koduna sahip olan Cashixir diğer sanal kart seçenekleri gibi tek kullanımlık olup her birkart ön ödemeli şekilde kullanılabilme hakkına sahiptir. Sanal kart kullanımlarının hayatımızı kolaylaştırır nitelikte olduğunu göz ardı edemeyiz. Sanal kart kullanımı güvenlik önlemlerinden kolay alışverişe kadar birçok alanda bizlere çeşitli alternatifler sunmakta. Tıpkı bir kredi kartı sistemi gibi çalışmakta olan Cashixir kart öyle ki kredi kartı gibi bütçenizi sarsar nitelikte bir kullanış yapısına sahip değildir. Sadece online alışverişlerinizde kullanmakta olduğunuz kupon kodu ile tasarlanmış olup ay sonunda bütçenizi zora sokacak meblalarda ödeneklerle sizleri etkilememektedir.Satın aldığınız her elektronik kart dahilinde kullanım kontrolünün limiti sizin elinizdedir. Siz ne kadar tutarda bir bakiye ile işleminizi gerçekleştirmeyi düşünüyorsanız ihtiyacınız olan tutar kadar Cashixir kart satın alıp alışveriş işlemlerinizde kullanır işleminizi basit birkaç adımda gerçekleştirebilirsiniz.Online alışveriş işlemlerinizde kullanacağınızalımında firmanın sizden talep ettiği uygun fiyatlı komisyon ücreti ve beraberinde güncel kur üzerinden hesaplanmış olan bakiye tutarı dışında ekstra bir işlem ücreti ödemezsiniz.Üstelik bir diğer avantaj ise banka ve kredi kartları gibi sanal kartların yıllık ücreti bulunmamakta. Buda sizlere ekstradan aldığınız her kart için yıllık vb. fazladan ödeme yapma durumunu ortadan kaldırmaktadır. Yüz binlerce mağaza üzerinden sanal cüzdanınızdaki tutar kadar ödeme ihtiyaçlarınızı giderebilirsiniz. Diyelim ki bir şans oyunu web sayfası üzerinde bakiye yüklemeniz gerekti. Lakin sitenin güvenilebilirliği açısından yeteri düzeyli bilginiz yok ve kişisel kart bilgilerinizin ele geçirilmesine karşı tereddütte kalıyorsunuz o vakit yapmanız gereken çok basit. Hemen resmi Cashixir satış web sayfalarını ziyaret ederek EFT veya havale ödemeleri ile yüksek güvenilirlikli bir Cashixir kart satın alarak web sayfası üzerindeki hesabınıza kolaylıkla bakiye ekleyebilirsiniz. Cashixir kart sizlere dünyaca ünlü bir çok uygulama olduğu gibi binlerce web sayfası üzerinde hem ekonomik hem de kolay kullanımlı bir ödeme olanağı sunar.