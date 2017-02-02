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Instagram'a çoklu fotoğraf yükleme özelliği geliyor

Instagram fotoğraf yükleme alanında yeni özellikleri test ediyor. Testlerin başarılı olması durumunda çoklu fotoğraf yükleme özelliği herkese sunulacak.

Instagram'a çoklu fotoğraf yükleme özelliği geliyor

Geçtiğimiz günlerde canlı yayın özelliğini tüm dünyada aktif hale getiren Instagram, yeniliklerine hız kesmeden devam ediyor. Aktarılan yeni bilgilere göre Android platformundaki Instagram uygulamasında bazı kullanıcıların erişebildiği yeni bir özelliğin olduğu ortaya çıktı.

Teknolojioku'nun haberine göre, Instagram'ın yeni özelliği fotoğraf yükleme alanında olacak. Bazı kullanıcılar, Instagram'ın 10.7.0 sürümünde tek seferde birden fazla fotoğrafı aynı anda yükleyebiliyor. Eğer testler başarılı olursa zaman içerisinde Instagram'a çoklu fotoğraf yükleme özelliği güncelleme ile herkese sunulacak.
 
Şimdilik galeriden en fazla 10 adet fotoğraf aynı anda Instagram'a yüklenebiliyor. Tahminlere göre çoklu yüklenen fotoğraflar bir albüm halinde görünecek ve takipçiler bu albüme tıkladığında yüklenen fotoğrafları görüntüleyebilecek. Bakalım Instagram'ın yeni özelliği ne zaman herkesin kullanımına açılacak?

ulusalkanal.com.tr

Etiketler; #ınstagram #instagram fotoğraf #instagram yeni özellik
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