Kanat açıklığı bir futbol sahasından daha geniş olan dünyanın en büyük uçağı Stratolaunch hangarından çıkarıldı.
Uçağın kanat açıklığı tam 117 metre.
226 ton ağırlığındaki dev uçak, 250 ton yük taşıma kapasitesine sahip.
Mohavi Çölü'nde özel bir hangarda üretilen uçakta tam 6 jet motoru bulunuyor.
İkiz gövdesi ve kokpitleriyle bilimkurgu filmlerinden çıkmışa benzeyen uçağın uzay araştırmalarındaki maliyeti büyük oranda düşürmesi bekleniyor.
Dev uçak testlerin tamamlanmasının ardından 2019 yılında ilk uçuşunu yapacak.
ulusalkanal.com.tr
Kanatları bir futbol sahası büyüklüğünde. Ağırlığından fazla yük taşıma kapasitesine sahip. Ve o, uzaya gönderilecek roketleri atmosferin en üst katmanlarına taşıyacak. Dünyanın en büyük uçağı Stratolaunch hangarından çıkarıldı. Şimdi atmosfer düşünsün...
Kanat açıklığı bir futbol sahasından daha geniş olan dünyanın en büyük uçağı Stratolaunch hangarından çıkarıldı.