Kanatları bir futbol sahası büyüklüğünde. Ağırlığından fazla yük taşıma kapasitesine sahip. Ve o, uzaya gönderilecek roketleri atmosferin en üst katmanlarına taşıyacak. Dünyanın en büyük uçağı Stratolaunch hangarından çıkarıldı. Şimdi atmosfer düşünsün...

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