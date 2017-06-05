Saniyede tam 5 trilyon kare kaydeden kamera düşünün. Bununla tek bir ışık parçacığını bile görüntülemek mümkün. Kimyasal reaksiyonları süper ağır çekimde gözlemleyebilmek için geliştirilen kamera, dünyaya yeni bir pencere açacak. İsveç'teki Lund Üniversitesi'nde dünyanın en hızlı kamerası üretildi.

Onunla dünyaya yeni bir penceden bakmak mümkün. Zira kamera hızlı, görüntü yavaş. İsveç'te Lund Üniversitesi'ndeki araştırmacılar saniyede 5 trilyon kare kaydeden yeni bir kamera geliştirmeyi başardı.



Amaçi, kimyasal reaksiyonları süper ağır çekimde gözlemleyebilmek.



Sosyal medyada çok popüler olan ağır çekim videoları hazırlamak için saniyede 100 binle 250 bin kare kaydedebilen kameralar kullanılıyor.



İsveçli araştırmacıların geliştirdiği kamerayla tek bir ışık hüzmesini adeta havada dondurmak mümkün.



Bu inanılmaz hıza ulaşabilmek için araştırmacılar kameranın aynı anda 4 farklı kare çekmesini sağladı.



Özel bir yazılımla deşifre edilen görseller birbirinden ayrıldığında kaydedilen görüntü ışığı donduran hıza ulaşabiliyor.



Daha önce bilim insanları saniyede 4,4 trilyon kare hıza ulaşmış ancak 5 trilyon kare sınırı aşılamamıştı.



Patenti alınan kameranın iki yıl içinde piyasaya sürülmesi bekleniyor.



ulusalkanal.com.tr

