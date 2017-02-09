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İzmir'de 2 genç mühendis ileri teknoloji robot geliştirdi

İzmir'de 2 genç mühendis ileri teknoloji robot geliştirdi. Robotlar beyaz eşya sektöründe vidalama işlerini yapıyor. Genç mühendilseirn firması Avrupa Nükleer Geliştirme Örgütü'nün parçacık deneyi için açtığı ihaleye katılan tek Türk şirket...

İzmir'de 2 genç mühendis ileri teknoloji robot geliştirdi

İzmirli mühendis kardeşler "Cerberus" adını verdikleri vidalama robotuyla beyaz eşya üretiminde son teknolojiyi geliştirdi.

2013'te TÜBİTAK'ın genç girişimci desteğini alan Murat Merdin, kurduğu şirket ile önemli başarılara imza attı. Aile şirketi gibi çalışan bu yer 4 yılda 10 patent aldı. Yazılım, mekanik ve elektrik-elektroniği entegre eden sistemler geliştiren Merdin kardeşler, beyaz eşya fabrikaları ve savunma sanayi şirketleri için çözümler üretti.

Mühendisler geliştirdiği teknolojiyle Avrupa Nükleer Geliştirme Örgütü'ndeki parçacık deneyi için açılan ihaleye katılan" tek Türk şirketi oldu.

Son olarak kuru meyve ihracatında aflatoksin sorununu ortadan kaldıracak bir mikrodalga fırın projesine odaklanan firma, aynı proje kapsamında sütün atölye koşullarında pastörizasyona imkan sağlayan sistem üzerinde çalışıyor.



ulusalkanal.com.tr

Etiketler; #ileri teknoloji robot
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