Düzce Üniversitesinde akademisyenler, lüle taşından mühendislik alanında kullanılabilecek yanmayan kompozit malzeme geliştirdi. Kompozit malzeme, havacılık sektöründen altyapı sistemlerine kadar hemen hemen her alanda kullanılıyor.

Düzce Üniversitesinde çalışma yürüten akademisyenler, lüle taşından yanmayan kompozit malzeme geliştirdi.



Düzce Üniversitesi ve Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi iş birliğinde yapılan bu proje Ar-Ge Proje Pazarı'nda birinci oldu. Patent başvuru işlemleri başlatılan ürün, yaklaşık üç ay sonra üretime geçip sanayiciyle buluşacak.



Düzce ÜniversitesiTeknoloji Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Görevlisi Yrd. Doç. Dr. Ahmet Beycioğlu, üniversite ve sanayi sektörünün iş birliğinin önemli olduğu görüşünde.





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