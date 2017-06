Astrofizikçi Eugene Parker, NASA tarihinde yaşarken adı bir uzay aracına verilen ilk kişi oldu.

Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), 2018 yılında uzaya fırlatılacak Güneş keşif uydusuna astrofizikçi Eugene Parker'ın adını verdi.

NASA, 2018 yılında uzaya gönderilecek "Solar Probe Plus" uzay aracının adının öncü bilim adamının onuruna "Parker Solar Probe" olarak değiştirildiğini açıkladı.

Kararı ABD'nin Chicago Üniversitesi'nde düzenlenen törende kamuoyuna duyuran NASA Bilim Misyonları Direktörü Thomas Zurbuchen, kurumun ilk kez bir keşif aracına yaşayan birinin adını verdiğine dikkati çekti.

Zurbuchen, "Parker, çalışmalarıyla yeni bilimsel çalışma alanı tarif etmiş bir bilim adamı. O, NASA'nın bugün de araştırdığı ve yanıtını bulmaya çalıştığı çok sayıda bilimsel soruyu ilk kez ortaya atmış kişi. Böyle büyük bir insanın ve onun benzersiz mirasının onurlandırılmasına katkı sağladığım için kişisel olarak şeref duyuyorum." ifadelerini kullandı.



"Her zaman olduğu gibi sürprizlerle karşılaşacağız"

Törende söz alan Parker, NASA yetkililerine teşekkür etti. Güneş keşif uydusunun uzayın daha önce keşfedilmemiş bir bölgesine gideceğini ifade eden Parker, "Sonunda buraya da göz atabilecek olmamız heyecan verici. İnsan Güneş rüzgarı içinde ne olup bittiğini daha detaylı görmek istiyor. Eminim, her zaman olduğu gibi sürprizlerle karşılaşacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Parker'ın 1958 yılında Astrophysical Journal dergisinde yayımlanan "Gezegenler Arasındaki Gaz ve Manyetik Alan Dinamikleri" astrofizik biliminde çığır açmıştı. Parker, makalesinde Güneş'ten koparak yayılan yüksek hızdaki maddeler ve manyetizmanın Güneş sistemindeki tüm gezegenleri ve uzayı etkilediğini savunmuştu. Bugün "Güneş rüzgarı" olarak bilinen bu etki çok sayıda gözlemle de doğrulanmış durumda.

Bugün 90 yaşında olan Parker'ın yıldızlarla yörüngelerindeki gezegenler arasındaki ilişkiyi yeni kavramlarla açıklayan çalışmaları, "heliofizik" adı verilen yeni bir astrofizik disiplininin ortaya çıkmasını sağlamıştı.

Güneş keşif uydusu Parker, NASA'nın "Bir Yıldızla Yaşamak" adını verdiği program kapsamında yaklaşık 59 milyon kilometre mesafeden Güneş gözlemleri yapacak.