Şık tasarımı, kullanışlı tuş takımı, estetik duruşuyla bir zamanların efsanesiydi. Yeni nesil akıllı telefonların piyasaya çıkmasıyla "kaba" olarak görüldü. Ancak gönüllerdeki yeri hep ayrıydı. Nokia 3310 geri döndü... Mobil Dünya Kongresi 2017'de tanıtılan Nokia 3310 için bekleyiş sona erdi. Yeni Nokia 3310 İngiltere'de satışa sunuldu.

Efsane geri döndü. Daha renkli Nokia 3310 İngiltere'deki raflarda yerini aldı.



Cep telefonlarında devrim olarak görülen Nokia 3310 modelinin yenilenen sürümü, benzer tasarım anlayışı ve özelliklerle Mobil Dünya Kongresi 2017'de tanıtılmıştı.



Nokia 3310'un satışa çıkacağı tarih resmi açıklama ile belli olmasının ardından herkes beklemeye geçmişti.



Ve o gün geldi, efsane telefon Nokia 3310 İngiltere'de satışa çıktı. Cihazın satış fiyatı ise 49.99 sterlin...



3310'un önümüzdeki ay Avrupa pazarında da satışa sunulacağını söylemek mümkün. Türkiye fiyatına dair resmi bir bilgi ise bulunmuyor.



Peki Nokia 3310'un özellikleri neler? İşte yeni Nokia 3310 hakkında bilmeniz gereken her şey...



Orijinal Nokia 3310 modeline göre daha küçük, hafif ve ince olan yeni model; sarı, yeşil ve lacivert gibi renk seçeneklerine sahip.



Yine fiziksel tuş takımı ve navigasyon butonlarıyla gelen ürünün tuş yerleştirmeleri biraz farklı olsa da orijinal tasarıma uyum sağlayan türden.



Kamerası ise biraz hayal kırıklığı... 2 megapiksel, LED flaş destekli kamera günümüz teknolojisinin oldukça altında kaldı.



Nokia bir dönem yaptığı cep telefonu satışları ile küresel alanda 126 milyon satarak rekor kırmıştı. Özellikle "Snake" oyunu tam bir fenomen haline gelmişti.



ulusalkanal.com.tr