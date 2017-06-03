Rus devlet savunma sanayi şirketi Rostec'in üst yöneticisi Çemezov: "Türkiye ile 5. nesil savaş uçağı üretimini görüşüyoruz"

Rus devlet savunma sanayi şirketi Rostec'in Üst Yöneticisi (CEO) Sergey Çemezov, Türkiye ile 5. nesil savaş uçağı üretimi konusunu görüştüklerini belirterek, “Bu konuda Türkiye’de gerekli altyapı mevcut. Birlikte yeni ve modern bir şeyler yaratabiliriz.” dedi.



Çemezov, Türkiye ile yürütülen S-400 hava savunma sistemleri ve diğer projelere ilişkin Türk medyasına ilk kez AA muhabiri aracılığıyla değerlendirmelerde bulundu.



Rusya’nın Türkiye ile birlikte S-400 sistemiyle ilgili teknik görüşmelerde sona gelindiğini anlatan Çemezov, şu anda S-400’lerin finansmanıyla ilgili konuların istişare edildiğini söyledi.



Finansman konusunun hükümetlerarası seviyede de ele alındığına işaret eden Çemezov, “Çünkü hükümetlerarası anlaşmalarda yalnızca hükümet kredi verebilir. Rus ve Türk maliye bakanlıkları bu konuda istişarelerini devam ettiriyorlar.” dedi.



Rusya olarak S-400 sistemlerini birlikte üretmeye hazır olduklarını ancak bu konunun önünde bazı engeller olduğunu vurgulayan Çemezov, “Türkiye’de bu konuda uzmanlık ve tüm bu üretimin yapılabileceği üs konusunda eksikler var. Sizin daha önce böyle bir üretiminiz olmadığı için bu atılım çok karlı olmayacaktır. Çok büyük miktarlarda para yatırıp bir şey elde etmemek doğru olmaz. Yine de ekonomik açıdan tüm açılardan değerlendirilmesi gerekir.” yorumunu yaptı.



“Türkiye ile savaş uçağı üretimini görüşüyoruz”



Rusya ile Türkiye arasında 5. nesil savaş uçağı üretiminin de istişare edildiğine dikkati çeken Çemezov, bu konuda ise Türkiye’nin gerekli altyapıya sahip olduğunu belirtti.



Türkiye’nin kendi uçaklarının montajını yapabildiğini hatırlatan Çemezov, “Tüm bu gelişmeler ışığında yeni ve modern bir şeyler yaratabiliriz.” dedi.



Çemezov, S-500 sistemleriyle ilgili olarak da, henüz Rus ordusunun dahi bu sistemleri tam anlamıyla envanterine katmadığına işaret ederek, bu konuda bir yorum yapmak için henüz erken olduğunu söyledi.



Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Perşembe günü yaptığı açıklamada, S-400 sistemlerini daha önce ülke dışında üretmediklerini belirterek, “Ancak mümkün olmayan hiçbir şey yok.” demişti.

