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Samsung'un web tarayıcısı, diğer telefonlara geldi

Galaxy telefonlarına özel uygulamaları diğer Android'lere açmaya devam eden Samsung, şimdi de bu uygulamasını Play Store'a yerleştirdi

Samsung'un web tarayıcısı, diğer telefonlara geldi

Samsung, mobil web tarayıcısını tüm Android'li cihazların kullanımına açıyor. Samsung Internet Browser, firmanın Galaxy telefonlarında yüklü olarak geliyor ancak tarayıcıyı artık diğer marka cihazlar da Google Play Store üzerinden indirebilecek.

Web tarayıcısının beta sürümü birkaç ay önce yayınlanmıştı, bu nedenle tarayıcının zaman içinde herkes için yayınlanacağı biliniyordu.

Final sürüm, Android 5.0 Lollipop kullanan Nexus'larda, Pixel'lerde ve diğer cihazlarda kullanılabiliyor.

Chip'in Android Police'e dayandırdığı haberine göre desteklenen diğer cihazlar arasında Huawei Ascend Mate 2 gibi cihazlar var.

Samsung Internet Browser, web sayfalarını göstermek için Chromium motorunu kullanıyor ve bazı web eklentilerini de destekliyor.

ulusalkanal.com.tr

Etiketler; #samsung #web tarayıcı
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