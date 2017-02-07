Tayvan, eğitim amaçlı jet üretecek

Taipei yönetimi, eğitim uçağı geliştirme projesi için 2,19 milyar dolar ayırdı

Tayvan, eğitim amaçlı jet geliştirmek için 2,19 milyar dolarlık projeyi onayladı.



China Post gazetesinin haberine göre, Savunma Bakanlığı ve Chunshan Bilim ve Teknoloji Enstitüsü (CSIST) arasında 66 eğitim uçağının üretilmesini öngören 2,19 milyar dolarlık anlaşma imzalandı.



Taichung kentinde düzenlenen imza töreninde, test uçuşunun 2020’de yapmasının planlandığı ve 2026’da 66 uçağın Savunma Bakanlığına teslim edilmesinin öngörüldüğü kaydedildi.



XT-5 Blue Magpie olarak adlandırılan jet eğitim uçağının, F-5E/F model savaş uçağı ve AT-3 eğitim uçaklarının yerini alacağı ifade edildi. Proje, CSIST ve Aerospace Industrial Development Corp. adlı firma tarafından geliştirilecek.



Törende konuşan Tayvan lideri Tsai Ing-wen, uçakların adanın yerli savunma sanayisinin gelişmesi için kilit öneme sahip olduğunu söyledi. Tsai, Tayvan için bir 30 otuz yılı daha boşa harcayamayacağını belirterek, 2000 yılında sona eren savaş jeti programına atıfta bulundu.

Tayvan, 1980'li yıllarda yerli savaş uçağı programını başlatmış, F-CK-I adlı modeli 1994 yılında seri imalata almıştı. Ada, 2000 yılında bu programa son vermişti.

Tsai, Tayvan için bağımsız ulusal savunma sanayisinin gereklililiğini vurguluyor. Tsai'in Tayvan'ın bağımsız olması yönündeki söylemleri Pekin yönetiminde rahatsızlığa neden oluyor.



Çin'in uçak gemisi "Liaoning" tatbikat dönüşü Tayvan Boğazı'ndan geçmişti

Tsai, Tayvan'da geçen yılki seçimleri kazanınca Pekin ile Taipei arasındaki gerilim tırmanmıştı. Tayvan lideri ve ABD Başkanı Donald Trump'ın görevi devralmadan önce doğrudan telefon görüşmesi yapması sonrası Pekin yönetiminden sert tepkiler gelmişti.

Çin'in ilk uçak gemisi olan "Lioaning", geçen ay Güney Çin Denizi'nde katıldığı askeri tatbikattan dönerken Tayvan Boğazı'ndan geçmiş, Taipei yönetimi bunun üzerine boğazın karşı tarafına ordu güçlerini konuşlandırmıştı.



Pekin yönetimi, sıklıkla Tayvan'ın bağımsızlığına kesinlikle karşı olduklarını vurgulayarak, "tek Çin" ilkesiin değişmeyeceğini söylüyor. Çin, Tayvan'a yönelik "gerekirse askeri güç kullanmaktan çekinilmeyeceği" açıklamaları yapıyor.

- Tayvan'a yönlendirilmiş füze hazır bekliyor

Ülkenin güneyindeki Fucien eyaleti civarında halen Tayvan'a yönlendirilmiş yüzlerce füze hazır bekletiliyor.

Çin, geçen yıl ocak ayında yapılan seçimlerden zaferle ayrılan ve Tayvan'ın bağımsızlığından yana olanları birleştiren Demokratik İlerleyiş Partisinin lideri Tsai Ing-wen'in 20 Mayıs'ta yemin ederek başkanlık görevine başlamasının ardından bu ada ile iletişim mekanizmasını askıya almıştı.

Çin'de 1949'da Mao Zıdong'un iktidara gelmesi üzerine bazı hükümet üyeleri, Tayvan'a kaçarak adada bağımsızlık ilan etmiş ve milliyetçi Çin olarak da adlandırdıkları Tayvan'ı kurmuşlardı. Ancak Çin, Tayvan'ın bağımsızlığını kabul etmemişti. Tayvan'ı sadece 22 ülke tanıyor.