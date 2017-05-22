Android'e yakında gelecek olan yeni emoji'ler, artık birbirinden ayırt etmesi zor yüzlerden değil, Apple iPhone ve Samsung Galaxy'lerde rastlayacağınız türde emoji'lerden oluşacak.
Android'in ürün müdürü, Fast Company'ye konuyla ilgili şöyle bir açıklama yaptı: "Birçok şeye göz attık ancak genellikle en çok dikkat çeken şey, şekerlemelerin veya kabarcıkların yerini yumuşak dairelerin almış olması."
Değişikliğin nedenlerinden bir tanesi, Android'li telefon kullanmayanlarla iletişimi kolaylaştırmak. Fast Company'ye göre Google, emoji'lerinden cinsiyet klişelerini kaldırırken de zorluklar yaşadı. Örneğin kadın emojiye pantolon giydirildi ve pembe emoji kaldırıldı.
chip.com.tr'nin haberine göre yeni emoji'ler, bu sene Android O ile birlikte kullanıma sunulacak. Emoji'leri kendi telefonunuzda kullanmaya başlamanız ise yıllar değilse bile aylar alabilir. Ağustos 2016'da yayınlanan Android N henüz tüm Android'li cihazların sadece yüzde 7'sine girebilmiş durumda. Android cihazların çoğu, 2014'te çıkan Lollipop'u veya 2015'te çıkan Marshmallow'u kullanmaya devam ediyor.
ulusalkanal.com.tr
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