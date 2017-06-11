Akıllı telefon kullanıyorsanız 48 saat içinde telefonunuzu mutlaka kapayıp açmanız gerekiyor

Akıllı telefon kullanıyorsanız 48 saat içinde telefonunuzu mutlaka kapayıp açmanız gerekiyor. Bakın neden?



Akıllı telefonunuzun, özellikle de iPhone'unuzun son zamanlarda iyiden iyiye yavaşladığını düşünüyorsanız yapacağınız birkaç basit adım var.



Eski fotoğraflardan kurtulun. Yüzlerce fotoğrafı telefonunuzda tutmak yerine bu fotoğrafları iPhoto ile yedekleyebilir veya iCloud ile internete kaydedebilirsiniz.



Böylece gereksiz fotoğraflardan kurtulmuş olursunuz.



Gereksiz uygulamaları kaldırın.



Zaman içinde önem verdiğiniz; ancak daha sonra kullanmayı dahi unuttuğunuz uygulamaları tek tek kaldırın ve böylece iPhone'unuzun hafızasında fazlaca yer açma şansı bulun.



Eski mesajları silin. Mesajlarınızın sayısı arttıkça telefonunuz da aynı ölçüde yavaşlayacaktır.



O yüzden artık gereksinim duymadığınız mesajlaşmalarınızdan kurtulabilirsiniz.



iPhone'ların web tarayıcısı Safari'nin belleğini silerek de iPhone'ları hızlandırmak mümkün.



Zamanla şişen tarayıcı belleğini temizlemek için Ayarlar>Safari>Geçmişi Sil yolunu izlemeniz yeterli.



Otomatik güncelleştirmeleri kapatın.



Sürekli arkaplanda uygulama güncelleştirmeye çalışan bu özellik de iPhone'ları yavaşlattığından Ayarlar>iTunes & Uygulama Mağazası> Otomatik Güncellemeler bölümündeki butonu pasifize edin.



Otomatik Güncelleştirmeler özelliğinde olduğu gibi Otomatik İndirme özelliğinin de kapalı olması gerekiyor.



Zira iPad'e yüklediğiniz iPhone uyumlu bir uygulamanın otomatik olarak iPhone'a yüklenmesi söz konusu ki, gereksiz yere iPhone'ların yavaşlatabilir.



O an kullanmadığınız uygulamaları Home butonuna çift tıklayarak tek tek kapatın.



Böylece gereksiz yere arka planda çalışan uygulamalar telefonunuzu yavaşlatmamış olur.



WiFi açık olduğu sürece WiFi'a da bağlı değilseniz telefonunuz sürekli bağlanabileceği bir WiFi arayacak; bu da hem şarjınızın daha hızlı tükenmesine neden olacak, hem de telefonunuzu yok yere meşgul edecek.



O nedenle Ayarlar>WiFi>Ağa Bağlanırken Sor bölümünden bu özelliği kapalı tutmalısınız.



iPhone'unuzu en azından 2 veya 3 günde bir kapatıp yeniden açın.



En son güncelleştirmeleri mutlaka indirin, takip edin.



Eski sürüme göre uygulamalar güncellendikçe daha fazla optimize edildiğinden daha hızlı çalışırlar.



Battery Doctor gibi uygulamalar kullanın; böylece hem şarjınızı daha etkin kullanarak telefonunuzun şarj ömrünü artırabilirsiniz, hem de manuel olarak yapmak zorunda kalacağınız pek çok işlemi üstlenerek telefonun belleğindeki artıkları temizleyebilirsiniz./Hürriyet