Toplu taşıma alanında hizmet veren Airbus şirketi, ilginç bir projenin de sahibi.



Fransa merkezli şirket uçan bir taksi modeli üzerinde çalıştığını duyurmuştu. Taksinin kullanıma girdikten sonra uygulayacağı taksimetre de açıklandı.



Uçan taksiye her mil için 1 buçuk ila 2 buçuk dolar ücret ödenecek. Bir milin 1,6 kilometre olduğunu düşünürsek kilometre başına taksimetreye 1 dolar 25 sent eklenecek. Açılış ücreti ise henüz belli değil.



Project Vahana olarak da adlandırılan proje kapsamında geliştirilen modelin 2020'de kullanıma girmesi hedefleniyor.



Peki uçan taksi müşterilerine nasıl hizmet verecek?



Şirketten yapılan açıklamaya göre, modelin adı CityAirbus. CityAirbus'ı müşteriler akıllı telefonları ile çağırabilecek.



İlk etapta CityAirbus'ı pilotlar uçuracak. Ancak şirket gerekli izinleri alabilirse mu aracı sürücüsüz hale getirebileceğinin de altını çiziyor.



Önümüzdeki yıl Singapore Üniversitesi'nin kampüsünde prototip testlerine başlayacak olan projenin maliyeti hakkında da resmi bir açıklama bulunmuyor.



ulusalkanal.com.tr