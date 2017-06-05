"Ülkemiz genelinde bin 472 köye baz istasyonu kuracağız. Parasal bedelini söyleyeyim sizde takdir edin, 1.5 milyar lira. Operatörlerin kurmadığı istasyonları bakanlık olarak biz kuracağız"

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, "Ülkemiz genelinde bin 472 köye baz istasyonu kuracağız. Parasal bedelini söyleyeyim sizde takdir edin, 1.5 milyar lira. Operatörlerin kurmadığı istasyonları bakanlık olarak biz kuracağız." dedi.

Bakan Arslan, Ardahan'ın Posof ilçesinde belediyeye ait düğün salonunda düzenlenen AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı.

Burada partililere hitap eden Arslan, Posofluların hizmet edenlere destek verdiğini, bu nedenle nüfusuna göre çok daha fazla yatırım aldığını belirtti.

AK Parti'de dava anlayışı, "AK dava" anlayışının önemli olduğunu ifade eden Arslan, şöyle konuştu:

"Türkiye'nin her noktasında olağanüstü bir şevkle hizmet ediyoruz. Her noktada olduğu gibi buralara da hizmet getiriyoruz. 'Posof'un nüfusu az, ne yapacak tüneli' diyenler de oldu. Batı'da talep çok. Yoldan giden araba çok. Trafik çok. Mecburen yol yapıyorsunuz. Doğu'da da, Posof'ta araç sayısı az, yolculuk sayısı, trafik az diye yol yapmazsanız buraları kaderine terk edersiniz. Talep olan yere arz, yani ihtiyaç varsa yol yapacaksın. Ama talep olmayan, ihtiyaç az olan yere, yolu yapacaksın bu yol ihtiyacı talebi beraberinde getirecek."

Bölgenin Karadeniz'e bağlanması için ise Ardahan-Artvin arasındaki Sahara tünelinin yapılacağı müjdesini veren Arslan, Sahara'nın bu yıl projesinin bitirileceğini bildirdi.

Bakan Arslan, bu hizmetlerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'dan destekle yapıldığını belirterek, "Bizim GSM operatörlerin özellikle baz istasyonu götüremedikleri için hala telefon çalmayan köylerimiz var. Ciddi bir şekilde daha önce çalışma yaptık. Ama hala şikayetler geliyor. Telefon çekmeyen köylerimiz, yaylalarımız var. O konuda da bakanlık olarak ihaleyi yaptık. Ülkemiz genelinde bin 472 köye baz istasyonu kuracağız. Parasal bedelini söyleyeyim sizde takdir edin, 1.5 milyar lira. Operatörlerin kurmadığı istasyonları bakanlık olarak biz kuracağız. Köylerimizin hizmet görmesi adına bu parayı harcayacağız." değerlendirmesinde bulundu.



Çıldır Gölü, deniz kadar önemli

Ardahan ve Kars'ın ortak kullanım alını olan Çıldır Gölü'nü önemsediklerini, Çıldır Gölü'ne iki tekne alınacağını, buranın deniz gibi değerlendirileceğini vurgulayan Arslan, şunları söyledi:

"Kışın ziyadesiyle yararlanıyoruz. Artık dünya biliyor. Ama yazın da festivaller yapılıyor. Oradaki tarihi mirası daha fazla tanıtmak üzere Ardahan bu konuda başı çekiyor. Çok güzel etkinlikler yapıyorlar. Bizde bakanlık olarak bir tuzumuz da bizim olsun dedik. Bu sene inşallah çok güzel bir gezi teknesi Ardahan'a, aynı şekilde bir tane de Kars tarafına tekne getireceğiz. Amacımız hemşehrilerimiz Çıldır Gölü'nün tadını çıkarsın. Denizlerde nasıl gezilirmiş Çıldır Gölü'ne deniz yerine koyup gelsinler. O anlamda da güzel hizmet yapıyoruz."

Ardahan'da kendi bakanlığınca 1 milyar 631 milyon lira değerinde yatırım yapıldığını, Ardahan'ın bunu hak ettiğini anlatan Bakan Arslan, AK Parti kadrolarının önemli bir misyon üstlendiğini, herkesin göz diktiği bu topraklara millet olarak iyi sahip çıkılması gerektiğini bildirdi.

Türkiye'nin geleceğinin dünden daha iyi bir duruma ulaşacağını kaydeden Arslan, konuşmasını şu sözlerle sürdürdü:

"Elbetteki ülke parlak geleceğe yürürken, bu yürüyüşe Ardahan'da eşlik edecek. Kars'ta, Iğdır'da Artvin'de eşlik edecek. Bizler de bu yolda yine gecemizi gündüzümüzü katmaya devam edeceğiz. Posof'a çok çok teşekkür ediyoruz. Yüzde 72 oy. Herhalde Ardahan'da ilktir. Bu genişletilmiş il danışma meclisi ilk defa bir ilçede yapılıyor. Posof ilklerin ilçesi yüzde 72'yi buluyorsa, buna da yakışır."

Bakan Arslan, daha sonra belediye tarafından verilen iftar yemeğine katıldı.