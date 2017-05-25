En hızlı internete sahip olan ülkeler hangileri? En yavaş internet nerede kullanılıyor? Peki, Türkiye bu listenin neresinde? İşte yanıtları...

İnternet kullanıcıları için Adil Kullanım Kotası’nda yeni dönem artık hayata geçti.



Yeni düzenleme ile artık saat gece 2 sabah 8 arası kullanım kota dışı sayılacak. Aynı zamanda internet hızında da düzenlemeye gidildi. Ancak Türkiye "internet kullanımında hız" listesinde pek iyi bir noktada değil.



Peki dünyada kullanıcılarına en hızlı interneti sunan ülkeler hangileri? Bu sorunun cevabını bulmadan önce en yavaşlarına göz atalım.



Listeye bakıldığında Venezuella ve Paraguay 1.5 Mbps hız ile en son sırayı alan iki ülke oldu.



Türkiye'nin yeri ise ortalarda. 6.2 Mbps ortalama hıza sahip Türkiye; Birleşik Arap Emirlikleri, Tayland, Tayvan, Macaristan ve Singapur'un gerisinde kalmış durumda.



Gelelim en hızlı interneti kullanan ülkelere. Norveç 16.4, İsveç 17.4, Güney Kore 20.5 Mbps ile ilk üç sırada yer alıyor.



ulusalkanal.com.tr