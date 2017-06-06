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WhatsApp'ı internetsiz kullanın (İnternetsiz WhatsApp nasıl kullanılır)

İnternet paketiniz yok ve acilen WhatsApp kullanmanız mı gerekiyor? Bu yöntemle WhatsApp'ı internetsiz şekilde kullanmanız mümkün...

WhatsApp'ı internetsiz kullanın (İnternetsiz WhatsApp nasıl kullanılır)

En popüler mesajlaşma uygulaması olan WhatsApp internet üzerinden mesajlaşma hizmeti veriyor. Teknolojioku’da yer alan habere göre WhatsApp’ı artık internetsiz şekilde kullanabilmek mümkün olacak.

Vatan gazetesinde yer alan habere gçre, internetsiz WhatsApp kullanabilmek için bir takım ayarlar yapmak gerekiyor. Ancak internetsiz WhatsApp şimdilik sadece Android cihazlarda çalışıyor.

İNTERNETSİZ WHATSAPP NASIL KULLANILIR?

1. Adım: Android cihazınızdan Ayarlar>Bağlantılar>Mobil Ağlar bölümüne girin.

2. Adım: Mobil Ağlar bölümünden ise Erişim Noktası Adları seçeneğine tıklayın.

3. Adım: Erişim Noktası Adları ekranında sağ üst bölümde yer alan “ekle” seçeneğine tıklayın.

4. Adım: Açılan ekranı aşağıdaki bilgilere göre doldurun.

İsim: WhatsApp

APN: internet

Proxy: 127.0.0.01

Bağlantı noktası: 8080

5. Adım: Bu işlemleri yaptıktan sonra profili kaydedin ve Erişim Noktası Adları bölümünden WhatsApp’ı seçin.

Not: Yapacağınız işlemler operatörünüzün desteklemediği bir durum ortaya çıkarırsa işlemleri geri almanız gerekebilir.

ulusalkanal.com.tr

Etiketler; #whatsapp #internet #internetsiz whatsapp
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