WhatsApp iki adımlı doğrulamayı devreye soktu

WhatsApp hesabınıza ek güvenlik sağlayan yeni özelliği 'İki adımlı doğrulama'yı devreye soktu.Buna göre whatsapp'ınızı telefonunuza gelecek 6 haneli kod olmadan kimse aktive edemeyecek. İki adımlı doğrulamayı etkinleştirdiğinizde, WhatsApp'taki herhangi bir hesabınızı doğrulama işlemi sırasında sizin oluşturduğunuz bu altı haneli şifre gerekecek. İki adımlı doğrulamayı etkinleştirmek için, WhatsApp > Ayarlar > Hesap > İki adımlı doğrulama > Etkinleştir adımlarını takip edin. Bu özelliği devreye soktuktan sonra, opsiyonel olarak e-posta adresinizi de ekleyebilirsiniz. Bu e-posta adresi sayesinde, şifrenizi unutmanız durumunda onu sıfırlamak ve hesabınızı korumak için WhatsApp size bir bağlantı e-postalayabilir. Bu e-posta adresinin doğruluğu onaylanmayacak.

WhatsApp hesabınıza ek güvenlik sağlayan yeni özelliği 'İki adımlı doğrulama'yı devreye soktu.Buna göre whatsapp'ınızı telefonunuza gelecek 6 haneli kod olmadan kimse aktive edemeyecek. İki adımlı doğrulamayı etkinleştirdiğinizde, WhatsApp'taki herhangi bir hesabınızı doğrulama işlemi sırasında sizin oluşturduğunuz bu altı haneli şifre gerekecek. İki adımlı doğrulamayı etkinleştirmek için, WhatsApp > Ayarlar > Hesap > İki adımlı doğrulama > Etkinleştir adımlarını takip edin. Bu özelliği devreye soktuktan sonra, opsiyonel olarak e-posta adresinizi de ekleyebilirsiniz. Bu e-posta adresi sayesinde, şifrenizi unutmanız durumunda onu sıfırlamak ve hesabınızı korumak için WhatsApp size bir bağlantı e-postalayabilir. Bu e-posta adresinin doğruluğu onaylanmayacak.



Whatsapp'tan yapılan açıklamda şöyle denildi:



İki adımlı doğrulama, hesabınıza ek güvenlik sağlayan opsiyonel bir özelliktir. İki adımlı doğrulamayı etkinleştirdiğinizde, WhatsApp'taki herhangi bir hesabınızı doğrulama işlemi sırasında sizin oluşturduğunuz bu altı haneli şifre gerekecektir.



İki adımlı doğrulamayı etkinleştirmek için, WhatsApp > Ayarlar > Hesap > İki adımlı doğrulama > Etkinleştir adımlarını takip edin.



Bu özelliği devreye soktuktan sonra, opsiyonel olarak e-posta adresinizi de ekleyebilirsiniz. Bu e-posta adresi sayesinde, şifrenizi unutmanız durumunda onu sıfırlamak ve hesabınızı korumak için WhatsApp size bir bağlantı e-postalayabilir. Bu e-posta adresinin doğruluğu onaylanmayacaktır. Altı haneli şifrenizi unutursanız, hesabınıza erişiminizin kilitlenmemesi için, doğru e-posta adresini eklemenizi önemle tavsiye ederiz.



Önemli: Talep etmediğiniz halde, iki adımlı doğrulamayı devre dışı bırakmak için bir e-posta aldıysanız, gönderilen bağlantıya tıklamayın. Birisi telefon numaranızı WhatsApp'ta doğrulamaya çalışıyor olabilir.



Eğer iki adımlı doğrulamayı etkinleştirdiyseniz ve WhatsApp'ı 7 gün boyunca şifre olmadan kullanırsanız, numaranızın WhatsApp'ta tekrar doğrulanmasına izin verilmez. Bu nedenle, eğer şifrenizi unutursanız ve iki adımlı doğrulamayı sıfırlamak için bir e-posta adresi eklemediyseniz, WhatsApp'ı 7 gün boyunca şifre olmadan kullanırsanız, numaranızın sizin tarafınızdan bile WhatsApp'ta tekrar doğrulanmasına izin verilmez. Bu 7 günün sonunda, numaranızı şifre olmadan WhatsApp'ta tekrar doğrulayabilirsiniz, ama doğrulama sonrasında bekleme durumundaki tüm mesajlarınızı kaybedersiniz - bu mesajlar silinir. Eğer WhatsApp'ı son kullanmanızın üzerinden 30 günden fazla zaman geçmişse ve şifrenizi unuttuysanız, numaranızı tekrar doğruladığınızda, hesabınız silinip, yerine yeni bir hesap açılacaktır.



Not: WhatsApp, şifrenizi hatırlamakta size yardımcı olması için, düzenli olarak şifrenizi girmenizi isteyecektir. İki adımlı doğrulama özelliğini devre dışı bırakmadığınız sürece bunu kapatmanız mümkün değildir.



ulusalkanal.com.tr