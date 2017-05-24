Dünyada en çok kullanılan mesajlaşma uygulaması WhatsApp, geçtiğimiz haftalarda sadece beta kullanıcılarına sunduğu 'sohbet sabitleme' özelliğini tüm Android kullanıcılarına sundu.

WhatsApp sohbet sabitleme ya da sohbet pinleme olarak geçen yeni özelliği geçtiğimiz haftalarda beta kullanıcıları tarafından test edilmeye başlanmıştı.



Bu özellik artık tüm Android kullanıcıları tarafından kullanılabiliyor. Söz konusu özellik iOS işletim sistemli cihazlara henüz gelmedi.



WhatsApp’ta istediğiniz bir sohbeti uygulamanın başına sabitlemek için yapmanız gereken işlem ise son derece basit.



Uygulamayı açıp, bir grup veya kişinin üzerinde parmağınızı basılı tuttuğunuzda üst kısımda bir raptiye işareti çıkıyor.



Bu işarete tıklandığında o sohbet en üstte sabitlenmiş oluyor. Uygulama üzerinde bu şekilde 3 kişi veya grubu sabitleyebiliyorsunuz.



Kişiyle en son ne zaman görüştüğünüz veya mesajlaştığınız fark etmeden istediğiniz sohbeti istediğiniz zaman uygulamanın en üstüne sabitleyebiliyorsunuz.



Android kullanıcıları uygulamayı en son sürüme güncelleyerek yeni özelliği kullanabilir./Hürriyet