Liseli 3 arkadaş kafa kafaya verdi, eski model arabalar için uzaktan kumanda cep telefonu uygulaması geliştirdi. İki yılda tamamlanan uygulamayla otomobil cep telefonu ile kontrol edilecek. İşte Aydın Sökeli öğrencilerin buluşu...

Aydın'ın Söke ilçesinde 3 lise öğrencisi, kendilerine ait yazılımla eski model araçları uzaktan kontrol etmeyi başardı.



Gençler geliştirme aşamasında oldukları programla araçlara, motoru çalıştırma, farları yakma ve korna çalma gibi komutlar yükledi.



Söke Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde okuyan öğrenciler, buluşlarını bir de akıllı telefon uygulamasıyla birleştirdi.



2 yıldan bu yana proje üzerinde çalışan Yunus Emre Çelmeli, Serdar Köyden ve Ferhat Akıncı'nın hedefleri büyük.



Kendi imkanlarıyla yazılımı geliştiren üç arkadaş, çalışmalarına destek bekliyor.





ulusalkanal.com.tr