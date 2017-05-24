"Bütün hakim ve savcılar incelendi"
CHP'den Fikri Sağlar kararı
CHP'den Fikri Sağlar kararı
FETÖ'nün TSK'daki
FETÖ'nün TSK'daki "kripto" yapılanmasına operasyon
Ünlü isim hastaneye kaldırıldı
Ünlü isim hastaneye kaldırıldı

Yeni dönem başlıyor! Artık internetten alınacak

Bilim Sanayi ve  Teknoloji Bakanlığı "Sanayi Sicil Bilgi Sisteminin güncellenmesi ile ıslak  imzalı olarak düzenlenen sanayi sicil belgesi artık elektronik ortamda  düzenlenebilecek" dedi.

Yeni dönem başlıyor! Artık internetten alınacak

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından, sanayi sicil  belgesinin artık elektronik ortamda düzenlenebileceği bildirildi. 

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Bürokrasinin Azaltılması ve  Mevzuatın Sadeleştirilmesi" çalışmaları kapsamında Sanayi Sicil Bilgi Sisteminin  güncellenmesi ile ıslak imzalı olarak düzenlenen sanayi sicil belgesinin artık  elektronik ortamda hazırlanabileceği kaydedildi.




Bunun yanı sıra sanayi sicil belgesi vize işlemlerinin de elektronik  ortamda yapılabileceğinin altı çizilerek, buna ilişkin tebliğin bugünkü Resmi  Gazete'de yayımlandığı hatırlatıldı. Açıklamada, "Bundan böyle işletmeler sanayi  siciline kayıt için elektronik ortamda tüm işlemlerini tamamlayıp, elektronik  ortamda belgelerini alabilecekler" ifadelerine yer verildi.

Etiketler; #Sanayi #sicil #Belgesi #gazete
banner863
Önceki Haber
ABD'li komutan: Irak'ta Kürtlerin bağımsızlığı kaçınılmaz
Sonraki Haber
Adana'da boya kazanında patlama
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.