İşte dünyanın en büyük uçağı
İşte dünyanın en büyük uçağı
Avustralya'da rehine krizi: Ölü ve yaralılar var
Avustralya'da rehine krizi: Ölü ve yaralılar var
Seyhan Belediyesi'nin ilginç twitine çarpıcı yanıtlar
Seyhan Belediyesi'nin ilginç twitine çarpıcı yanıtlar
Fenerbahçe transferi az önce açıkladı
Fenerbahçe transferi az önce açıkladı

Yeni Nokia 3310 ile iPhone 7'nin kamerası karşılaştırıldı

Geçtiğimiz günlerde İngiltere'de satışa çıkan yeni Nokia 3310'un kamerası test edildi. Yeni 3310 ile çekilen fotoğraflar iPhone 7'nin kamerasından çıkan karelerle karşılaştırıldı. İşte ortaya sonuç...

Yeni Nokia 3310 ile iPhone 7'nin kamerası karşılaştırıldı

Heyecanla beklenen Yeni Nokia 3310'un 2 megapiksellik kamerası hayal kırıklığı yaşantmıştı.

Fotoğraf kalitesi testi Business Insider ekibi tarafından yapıldı.

50 sterline satılan telefonunun kamerası iPhone 7 ile kıyaslandı ve ortaya bu sonuçlar çıktı.

Nokia 3310'un fotoğraflarında renkler biraz daha soluk... Doğal olarak kalite de düşük...

Güneş ışığında fark net bir şekilde ortaya çıkmasa da kapalı ortamda çekilen fotoğraflar beklenen kaliteden çok uzak...

ulusalkanal.com.tr
 

Etiketler; #nokai 3310 #iphone 7 #kamera
banner863
Önceki Haber
Almanya İncirlik Üssü'nden çekiliyor
Sonraki Haber
Yarımel: Bilerek cinayete göz yumuldu
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.