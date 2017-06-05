Geçtiğimiz günlerde İngiltere'de satışa çıkan yeni Nokia 3310'un kamerası test edildi. Yeni 3310 ile çekilen fotoğraflar iPhone 7'nin kamerasından çıkan karelerle karşılaştırıldı. İşte ortaya sonuç...

Heyecanla beklenen Yeni Nokia 3310'un 2 megapiksellik kamerası hayal kırıklığı yaşantmıştı.



Fotoğraf kalitesi testi Business Insider ekibi tarafından yapıldı.



50 sterline satılan telefonunun kamerası iPhone 7 ile kıyaslandı ve ortaya bu sonuçlar çıktı.



Nokia 3310'un fotoğraflarında renkler biraz daha soluk... Doğal olarak kalite de düşük...



Güneş ışığında fark net bir şekilde ortaya çıkmasa da kapalı ortamda çekilen fotoğraflar beklenen kaliteden çok uzak...



ulusalkanal.com.tr

