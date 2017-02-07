Youtube'da video yükleme problemi (7 Şubat Salı Youtube sorunu)

Dünyaca ünlü video yükleme sitesi Youtube'a video yüklenemiyor. Video yükleme kısmından seçilen videonun seçilmesinin ardından yükleme aşamalarından ilki gerçekleşirken ikinci bölüm olan 'işleniyor' kısmındaki yüzdelik oran sıfırda sabit kalıyor.

Dünyaca ünlü video yükleme sitesi Youtube'a video yüklenemiyor.



Video yükleme kısmından seçilen videonun seçilmesinin ardından yükleme aşamalarından ilki gerçekleşirken ikinci bölüm olan 'işleniyor' kısmındaki yüzdelik oran sıfırda sabit kalıyor.



Bu arada problemin dünya genelinde yaşandığı öğrendi.



YOUTUBE'DAN BİR AÇIKLAMA YOK



Öte yandan Youtube'daki video yükleme problemiyle ilgili olarak herhangi bir açıklama yapılmazken, sorunun Türkiye'de 2 saate yakın süredir olduğu belirtildi.



ulusalkanal.com.tr