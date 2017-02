YouTube'u internet olmadan seyretmek mümkün olacak!

YouTube, internet bağlantısı yetersiz olan bölgeler için geliştirdiği yeni uygulamasını indirmeye sundu!

Google, WiFi bağlantı kalitesi düşük olan bölgeler için YouTube Go uygulamasını geliştirdi. Bu uygulama sayesinde bağlantının yavaş olmasından ya da kopmasından korkmadan çevrimdışı video izlemek mümkün hale geliyor (şimdilik tam olarak bizim için değil).



Uygulama ilk defa 2016'nın ikinci yarısında, Delhi'de düzenlenen Hindistan için Google etkinliğinde tanıtılmıştı ve bir sene içinde kullanıma hazır olacağı söylenmişti. YouTube Go, tıpkı Facebook Lite gibi, internet bağlantısının yavaş veya kalitesiz olduğu yerlerde kullanıcıların telefonlarında rahatça video izlemelerini sağlayacak.



Uygulama sayesinde kullanıcılar isterlerse videoları çevrimiçi ve canlı şekilde izleyebilir, ya da internet bulunmayan bir konuma geçeceklerse videoyu indirip sonra izleyebilirler.



Videoyu indirmeye karar verdiğimizde, uygulama ne kadar depolama alanımız olduğunu, indirdiğimiz videonun farklı kalitelerde ne kadar hafıza kapladığını ve ne kadar sürede indirileceğini bize gösteriyor.



YouTube Go sayesinde indirdiğiniz videoları Bluetooth ile uygulamayı kullanan diğer insanlarla paylaşabiliyoruz. Özellikle kotalı veya faturalı hatlar kullanan insanlar için tasarlanan uygulama, zaten kaliteli ve sınırsız bağlantısı olan kullanıcılar için çok da kullanışlı gibi görünmüyor.



Şu an itibariyle sadece Himdistan'lı Google Play Store'da bulunan YouTube Go uyulaması henüz test aşamasında. /Hürriyet