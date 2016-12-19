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Yüz binlerce LinkedIn hesabı çalındı

4 yıl önce önemli bir hacker saldırısına uğrayan LinkedIn'de, yine bir saldırı yaşandı. Bu kez 550 bin kişinin şifrelerinin çalındığı düşünülüyor.

Yüz binlerce LinkedIn hesabı çalındı

Microsfot'un rekor fiyata satın aldığı kariyer sosyal ağı LinkedIn, saldırılara hedef olmaktan kurtulamıyor.

Kısa süre önce önemli bir saldırı atlatan ve çok sayıda kullanıcı hesabının verilerini hacker'lara kaptıran LinkedIn'de şimdi de Lynda.com krizi çıktı.

LinkedIn üzerinde online eğitimler vermesi için satın alınan Lynda.com'daki bir açığı kullanan hacker'ların, 550 bin kişinin verilerine ulaştığı açıklandı.

ŞİFRELERİNİZ ÇALINDI AMA HESAPLARINIZ GÜVENDE

Microsoft, kullanıcıların gerekli önlemi alması için Lynda.com üyelerine bir uyarı mesajı göndererek, şifrelerini güvene almalarının doğru olacağını hatırlattı.

Tüm şifrelerin ve kişisel verilerin, şifrelenmiş halde saklandığının altını çizen Microsoft, hacker'ların bu verileri kullanmasının imkansız olduğunu düşünüyor ancak yine de kullanıcılarının ihtiyatlı davranarak şifrelerini değiştirmelerini istiyor.

shiftdelete.net'in haberine göre 9,5 milyon kullanıcısı olan Lynda.com güvenlik önlemlerini yeniden gözden geçirirken, 2012'de meydana gelen ve 117 milyon LinkedIn kullanıcısının verilerinin hacker'ların eline geçtiği saldırı da yeniden hatırlanmış oldu.

LinkedIn'i kendi sistemlerine adapte etmek için henüz yeni çalışmaya başlamış olan Microsoft'un ise bu açıkları bir anda bulması ve kapatması beklenmiyor. Yani, yeni Linkedin veya Lynda saldırıları da gündeme gelebilir.

ulusalkanal.com.tr

Etiketler; #linkedin #hesabı çalındı
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