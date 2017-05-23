Yemek sektöründeki mekanlar hakkında listeleme ve değerlendirme uygulaması hizmeti veren Zomato, Türkiye`deki ofisini kapatıyor.

Zomato, Türkiye ofisini kapatıyor. Fakat Yeni Delhi merkezli şirketin Türkiye pazarından tam anlamıyla çıkması beklenmiyor.



Webrazzi'nin haberine göre Zomato, önümüzdeki dönemde Türkiye operasyonlarını yurtdışından yönetecek. Mobil uygulama ve websitesi çalışmaya devam edecek.



Konuyla ilgili resmi açıklama ise 23 Mayıs tarihinde yapılacak.



İki Hint mühendis tarafından 2008'de Yeni Delhi'de kurulan Zomato, 23 ülkede 10 binden fazla şehirde "Nerede ne yemeli?" sorusuna cevap veriyor.



Ocak 2015'te Mekanist.net'i satın alarak Türkiye pazarını genişleten Zomato, o dönem Mekanist.net'i yeniden yapılandırma yoluna gitmişti. Mekanist.net kurucu ortağı Ali Servet Eyüboğlu da Zomato Ülke Müdürlüğü görevinden Kasım 2015'te ayrılmıştı.



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