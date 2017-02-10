0 0 0 0

Diğer Yazıları 10.02.2017 - Bu MHP yönetimine bu açıklama yakıştı 10.02.2017 - Peygamber yaşasaydı o camileri yıktırırdı 09.02.2017 - Ey Bahçeli sana bu hakaretleri Perinçek mi etti? 08.02.2017 - Türk milliyetçiliğine sokulan kama: Bahçeli! 25.01.2017 - Bahçeli’nin BOP’taki yeri 30.12.2016 - Allah kimseyi bu duruma düşürmesin 28.12.2016 - MHP’liler, Genel Merkezi kuşatın! 23.12.2016 - Moskova’da 10. Yıl Marşı çalınıyor 21.12.2016 - O kurşun Erdoğan’a atıldı 15.12.2016 - Alevi düşmanı CIA çocuğu 14.12.2016 - Asıl bomba TBMM’de 09.12.2016 - Darbe üretim üssü: NATO 08.12.2016 - Ya Kılıçdaroğlu ya Yargıtay yalan söylüyor 25.11.2016 - Esad’la hemen masaya oturun 23.11.2016 - Tecavüzcülerin tarihteki izleri 17.11.2016 - Amerikancı CNN Türk’ün iftiracı Nedim Şener’i... 11.11.2016 - O ödülün hikâyesi 09.11.2016 - ‘Günahkâr’ olsak da Cumhuriyet’i yazacağız 03.11.2016 - Korkut Özal kimliğinde kısa Türkiye tarihi 02.11.2016 - Cumhuriyet’e operasyonun içyüzü 21.10.2016 - Bahçeli’deki Erdoğan aşkının sırrı 20.10.2016 - İşte Misak-ı Milli haritası 15.10.2016 - Bahçeli Erdoğan’a tuzak kuruyor 13.10.2016 - Ey Kılıçdaroğlu nerede 1 milyon mağdur? 08.10.2016 - Fatih Terimin egosu Türkiye’den büyükmüş 07.10.2016 - Astsubay Halisdemir AKP için şehit olmadı 06.10.2016 - Anayasa Mahkemesi Başkanı FETÖ’cüler gibi konuştu 05.10.2016 - Öğren de gel Tayyip Bey! 30.09.2016 - Yetenekli Bay Başkan’ın Seyit Rıza’cı karısı 28.09.2016 - FETÖ ve PKK mağdur olamaz 23.09.2016 - Tarikatlar zenginlik değil rezilliktir 22.09.2016 - Medyadaki kripto FETÖ’cüler çalışıyorlar 02.09.2016 - Avrupa Birliği Valisi Ala nihayet gitti 20.08.2016 - Terör basını özgür olamaz 10.07.2016 - Cennet’le Cehennem arasındaki Erdoğan 04.06.2016 - Almanlar ne demek istedi? 05.03.2016 - Bahçeli ve Öcalan aynı masada 16.01.2016 - Kandil’de yazıldı, üniversitelerde imzalandı 10.01.2016 - Şah İsmail, Şii miydi? 14.12.2015 - Güneydoğu’da çare sıkıyönetim… 06.12.2015 - Atlantik-Pasifik Savaşının yemi: Türkiye 28.11.2015 - Hrant Dink’ten Tahir Elçi’ye 27.11.2015 - Üst akıl istedi Erdoğan vurdu 14.11.2015 - Paris'te CIA bombaları 05.11.2015 - İdeolojisiz muhalefet yenildi 24.10.2015 - Borsa, AKP-CHP hükümeti istiyor 04.10.2015 - Rusya, Amerikancıları panikletti 22.09.2015 - Türkiye, ABD ile savaşıyor 13.09.2015 - Aydın Doğan'a bir mektup daha! 01.09.2015 - Kazdığı kuyuya düşen örgüt 01.08.2015 - Deniz Gezmiş gerici miydi? 15.07.2015 - Yeni CHP’liler Fethullahçıları kurtaracak 05.07.2015 - 4 Temmuz’u nasıl unuturuz? 26.06.2015 - Paralel Çete ile mücadele unutulmamalı 13.06.2015 - Gerici HDP’ye sarılan zavallı solcular 04.06.2015 - Cumhuriyet Gazetesi’ni Erdoğan kurtardı 03.06.2015 - Aydınlar, elinize kan bulaşmasın 29.05.2015 - Aleviler Atatürk’e oy verir 21.05.2015 - İkinci 19 Mayıs! 19.05.2015 - Tayyip Erdoğan, Atatürk’ü anmadan 19 Mayıs’ı anlattı 11.05.2015 - Sen Alevi olamazsın 23.04.2015 - Seyit Rıza Alevi önderi değildir 21.04.2015 - Öcalan'a biz diz çöktürürüz 01.04.2015 - Aleviler HDP'ye oy vermez 25.03.2015 - Ordusuz büyük devlet olunmaz 21.03.2015 - Zulüm günü 21 Mart 2008 19.03.2015 - Çanakkale Savaşı’nı Enver Paşa kazandı 17.03.2015 - Çok cahilsin Aydın Engin 16.03.2015 - Kılıçdaroğlu’na yandaş hançeri 12.03.2015 - Kadın cinayetleri, devlet politikası oldu 11.03.2015 - Amerika, hainleri sever 09.03.2015 - Erdoğan’ın kurtuluşu Suriye’dendir 07.03.2015 - Kılıçdaroğlu'na Perinçek mektubu 06.03.2015 - Yaşar Kemal, Kemalistti

10 Şubat 2017, 18:20

Aydınlık Gazetesi’nde Devlet Bahçeli’ye yönelik eleştirel içerikli yazılarıma MHP yönetiminden cevap geldi. Bizim sorularımıza cevap vermek yerine tehdit ve hakaret dolu basın açıklamasının bazı bölümlerini aktarıyorum:



“Hainler vatansever, bölücüler milliyetperver kisvesine bürünmüştür.Beşinci kol korosunun en ateşli sazende ve hanendeleriyse Aydınlıkçı taifesidir. Perinçekgillerin emrindeki yayın organları ve buradaki maaşlı ihanet tellallarıyla kaos borazanları koro hâlinde MHP Lideri Sayın Devlet Bahçeli’ye saldırmaktadır.



Kötü niyet, kin, nefret, ahlaksızlık, seviyesizlik, edepsizlik, yalan, riya, desise, entrika; bunların hepsinin ortak özelliği ve meşrebi ve mezhebidir.



Zelyut Efendi’nin mesnetsiz “yutturmalarının” aksine; CIA ve NATO Devlet Bahçeli’nin karşısında, medyadaki ahbap çavuş ilişkisinin ve beşinci kol faaliyetlerinin arkasındadır.



Yutturmaca meraklısı yazar; geçtiğimiz günkü köşe yazısında, “Ama biz ona “O Aydınlıkçıların, Ermeni soykırımı iddiasını dünya çapında mahkûm ettirmesi çok mu zoruna gitti?” diye sormuyoruz. diye bir ifade kullanmıştır.



Fitneçağ’ın bülbülleri de Ulusal Kanal'a çıkıp şakımaktadır.



Geçtiğimiz gün, Aydınlık’ın hanendeleri, MHP ve Devlet Bahçeli aleyhinde “rıza” makamından beddua okumuştur.



İşte “YutturmacıZelyut Efendi” ve onun safında yer alanlar da dün Osmanlıyı arkadan vuran Ermeni çeteleri gibi; şu badireli günlerde Türk milletinin en dinamik gücü, toplumun varlık sigortası ve bölünme tehdidine karşı en büyük caydırıcı siyasi güç olan MHP’ye saldırmaktadır. Bunların Ermeni çetelerinden farkı kalmamıştır.



Boşo Efendilerin, Zaven Efendilerin kullandığı ihanet kamaları, bugün kelimelere dökülmüş; Zelyut Efendilerin kelamında anlamını ve yerini bulmuştur.



Sayın Devlet Bahçeli’nin her konuşması; bir kama, bir hançer gibi, Zelyut Efendi kafasındaki beyinsizlerin de böğrüne saplanmaktadır.



Bu güruhun Türk milliyetçiliği taslaması ise Mecusi’nin hadis-i şeriflerle amel etmeye kalkmasından farksızdır.



Bunlar; masum gençleri uyuşturucu tuzağına düşüren insan tacirlerinin siyasi versiyonudur.



BAHÇELİ’Yİ YILLARCA DESTEKLEDİM



Üslubu görüyorsunuz… MHP adına bu açıklamayı yapan Semih Yalçın, Aydınlık'taki hiçbir soruma cevap veremiyor ama durmadan hakaret ediyor. Beni 5. Kol ajanı mı yapmıyor, ahlaksız mı, Ermeni çetecisi mi?



Bu durum, MHP Genel Merkezi'nde artık işgalci konumuna düşmüş bulunan Bahçeli ve ekibinin çaresizliğini gösteriyor.



Benim Akşam ve Güneş Gazetelerindeki köşe yazılarım ortadadır.



Bay Bahçeli MHP'ye genel başkan olduktan sonra yıllarca kendisini destekleyen yazılar yazdım. Ta ki 7 Haziran 2015 genel seçimlerinden sonra ortaya koyduğu AKP'yi yeniden iktidara getiren tavrına kadar.



Ondan sonra MHP ile Bahçeli ve çevresini ayırarak yazdım.



Çünkü MHP'nin Cumhuriyet ve demokrasimiz için önemini biliyorum. Bu partinin tabanın iyi niyetli ve Türk milliyetçisi olduğunu da…



Bir Türkçü olarak onlarla kendim arasında fark görmüyorum.



Ama Bay Bahçeli ve ekibi ile Türk milliyetçileri artık ayrı cephelerdedir…



Sana yönelik iftiralarına gelince…



TEK SATIR GÖSTERİN



Yazdığım kitaplar ortada. Oralarda hep Türk milletinin büyüklüğünü ortaya koydum. Bugün Bahçeli ve adamlarının eteğine yapıştığı AKP, 2004’te Amerikancı liberal proflara“Türk demeyelim, Türkiyeli diyelim!” diye rapor hazırlatınca isyan bayrağını en ilk açan benim. Hatta bu Türkiyelilik tezini çöpe atmak için TÜRK KİMLİĞİ adlı eserimi de yazdım. Onu Bahçeli de okudu.



PKK ile en sert ideolojik mücadeleyi yürütenlerdenim. Semih Bey daha ortada yokken 1994’te PKK’nın yayın organı Özgür Gündem’de hakkımda, “Gerilla evinin önüne taşı dikti!” diye yazdılar ve ölümle tehdit ettiler. Bu tehditlere pabuç bırakmadım. Bölücü teröre karşı sadece Türkiye’de değil Avrupa çapında da ideolojik mücadele yürüttüğüm için PKK’lılar 1996’da beni devlet ajanı ilan ettiler.



Tunceli bölgesinin Kürtleştirilmesine karşı DERSİM İSYANLARI VE SEYİT RIZA GERÇEĞİ isimli çalışmayı yaparak bölücülerin tezlerini yerle bir eden benim.



Semih Bey gibiler uyuklarken, Alevilere atılan çengellere karşı mücadele ettim. Hatta bizim Aleviliğimizin Türk kimlikli olduğunu gösteren TÜRK ALEVİLİĞİ isimli kitabı yayımladım.



Ama birileri gibi mezhebimle değil Türklüğümle övünç duydum.



Var mı ey MHP’deki işgalciler içinizde benim kadar Türk milletine hizmet eden?



Ben diyorum ki: Yüce Tanrı’nın bana bahşettiği en büyük zenginlik, beni Türk olarak yaratmasıdır…



Ama sizin siyasal muhafızlığını yaptığınız Cumhurbaşkanı Erdoğan bugüne kadar ağzına “Türk milleti” sözünü almadı. Siz nasıl Türk milliyetçisi oluyorsunuz, açıklar mısınız?



KIZMAKTA HAKLISINIZ



50 yıla yaklaşan yazarlık hayatımda hep Batı sömürgeciliğine karşı çıktım. Siyonizmi yerden yere vurdum. ABD işbirlikçisi tarikatçi kesimini eleştirdim. Büyük Atatürk’ü ve devrimlerini hep savundum. Bu yüzden artık Vehhabici kesilenBahçeli ve adamlarının bana kızmalarına şaşırmıyorum.



Başta Ergenekon kumpası olmak üzere FETÖ'ye karşı televizyonlarda en sert muhalefeti ben yürüttüm. Bahçeli ise o kumpaslara arka çıktı.



Ermeni Diasporası ve içimizdeki uzantıları ile amansızca savaştım. Berlin’de bizi soykırımcı göstermeye çalışanlara karşı Aydınlıkçılarla birlikte ben yürüdüm; Bahçeli değil. Türkiye'yi üç terör örgütüne teslim eden ama Atatürk ile savaşmaktan vazgeçmeyen AKP'yi de yerden yere vurdum.



Son genel seçime kadar, Sevrci AKP’ye karşı Lozancı sandığım MHP’yi savundum. Sizi yanlış bildiğim için bana ne deseniz haklısınız Semih Bey…



BAK SEN ŞU 15 TEMMUZ KAHRAMANINA!



MHP sözcüsü sadece bana değil Yeniçağ Gazetesi’ne de sokak ağzıyla saldırıyor. Bu saldırıdan Emin Çölaşan da nasibini alıyor. Ama asıl suçlama Aydınlıkçılara… Ulusal Kanal ve Aydınlık, bu MHP işgalcilerinin üstündeki örtüyü kaldırıyor ya; çok kızıyorlar. Hele bir evet çıksın; size dünyayı dar edeceğiz havasındalar…



MHP Sözcüsü bununla da kalmıyor; kendilerini 15 Temmuz darbe girişimini engelleyen kahramanlar mangası gibi gösteriyor.



Semih Bey, Semih Bey!



Siz o gece daha ortalıkta gözükmüyorken küfrettiğin Aydınlıkçılar sokağa inmişlerdi ve "Bu bir Amerikancı darbedir!" diye karşı yayın yapıyorlardı. Ulusal Kanal Genel Yayın Yönetmeni Adnan Türkkan, Doğu Perinçek’in de işaretiyle 23.00 sularında akan yayını durdurmuş, darbe karşıtı yayını başlatmıştı. Halbuki senin yandaş kanallar bekle gör politikası uyguluyordu. Bazı kanal sahipleri de saklanacak kümes aramaktaydılar.



Hem, Ergenekon kumpasını destekleyerek FETÖ'ye arka çıkan siz değil misiniz? Şimdi ne hakla 15 Temmuz'dan, FETÖ karşıtlığından söz ediyorsunuz?



EVET BECERİKSİZİM



Beni Ermenicilik, darbecilik, bölücülük gibi gülünç iddialarla karalamak yerine beceriksiz olduğum yönlerimi vurgulayarak kötüleyebilirdiniz. Örneğin şunu söyleyebilirdiniz:



*Hem Hürriyet, Akşam, Güneş, Aydınlık gibi gazetelerde de çalışmış 40 yıllık yazarım diyorsun hem de halen İstanbul’da gecekondu bölgesinde yaşıyorsun. Bak bizim ortağımız AKP’nin yazarlarına… Onlar üç beş yılda villalarda oturmaya başlıyorlar. Beceriksiz Rıza, onlara bak da biraz utan… Akıllı isen neden Rasim Ozan ve karısı Nagehangibi FETÖ’ye gidip de ondan kredi altında milyonları götürmedin?… Seni mıymıntı, yeteneksiz!…



*Bu gazetecilerin, televizyoncuların en babaları Amerika’ya yaslar sırtını. Sende akıl olsa öyle yapardın. Belli ki aklın hiç çalışmıyor.



*Kim AKP’ye yanaştı ise abad oldu… Sen ise onu eleştirerek işinden atıldın; emekli aylığı ile sürünüyorsun. Bu kadar akılsızlık olur mu; bari sus!



Bunları dese idiniz vallahi de billahi de sesimi çıkarmaz, susardım.



EvetSemih Bey! Ben ne yazık ki en büyük zenginliği Türk olarak yaratılmak sayan bir iflah olmaz Türk’üm…



Yüce Tanrı beni Türk düşmanlarına hizmet eder konuma düşüreceğine toprağa karsın, daha iyi…



Yazacağım Semih Bey, Türklerin partisi MHP gerçek Türklerin eline geçene kadar yazacağım…



Rıza Zelyut

ulusalkanal.com.tr