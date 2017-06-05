CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, mühürsüz pusulaları geçerli sayan YSK kararına karşı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne yapacakları başvurunun tamamlanmak üzere olduğunu söyledi. Partisinin yurt dışı örgütleriyle buluşan CHP lideri, 2019 seçimlerine yönelik çalışmalara şimdiden başlama talimatı da verdi.



CHP, mühürsüz oyları geçerli sayan YSK kararını kısa süre içinde AİHM’e taşıyacak. Açıklama CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’ndan geldi.



16 Nisan Başkanlık referandumuna ilişkin hukuki girişimlerin süreceğini söyleyen Kılıçdaroğlu, Avrupa İnsan Haklarına yapacakları başvurunun tamamlanmak üzere olduğunu ifade etti.



CHP Yurtdışı Birlikleri Çalıştayı’nın kapanış bölümüne katılan Kılıçdaroğlu, 2019’da yapılacak Cunmhurbaşkanlığı ve parlamento seçimleri için örgütlere şimdiden çalışma talimatı da verdi. "Referandum sürecinde bir araya geldiğiniz seçmenlerle yeniden buluşun" dedi.



ulusalkanal.com.tr