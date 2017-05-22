Darbenin beyin takımı böyle görüntülendi! Darbe planlayıcıları hakim karşısına çıkıyor

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminde Genelkurmay Karargahı'nda yaşananlara ilişkin 221 sanıklı çatı davanın tutuklu sanıkları duruşma salonuna götürülmek üzere cezaevinden çıkarıldı. Sincan Ceza ve İnfaz Kurumundan jandarma komandoları eşliğinde çıkarılan Akın Öztürk, Mehmet Partigöç, Mehmet Dişli, Gökhan Şahin Sönmezateş ve İlhan Talu'nun aralarında bulunduğu sanıklar, dava nedeniyle cezaevi önünde toplanan ve ellerinde Türk bayrakları bulunan çok sayıda vatandaş tarafından protesto edildi. /Fotoğraflar: AA