Trump ile Kral Selman zirvesinin ardından iki ülkenin dışişleri bakanları da görüştü. Toplantı sonrası yapılan açıkalmada Amerika ile 'Suudi Arabistan'ın savunmasını güçlendirmek için' 380 milyar dolarlık anlaşma yapıldığını ifade edildi.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el-Cübeyr, ülkesi ile ABD arasında varılan anlaşmaların toplam tutarının 380 milyar dolara ulaştığını söyledi.



Kral Selman bin Abdulaziz ile Amerika Başkanı Donald Trump'ın zirvesinin ardından iki ülkenin dışişleri bakanları da görüştü.



Ortak basın toplantısında konuşan Cübeyr, Kral Selman ile Trump arasında imzalanan anlaşmaların iki ülkenin terörle mücadele etmesini sağlayacağını iddia etti. Cübeyr, anlaşmaların Suudi Arabistan'ın savunma gücünü artıracağını ve pek çok alanda ortak çıkarları destekleyeceğeni de vurguladı.



İki ülkenin dışişleri bakanlarının masasında ikili ilişkilerin güçlendirilmesi, İran'a karşı alınacak tedbirler ile Suriye ve İsrail-Filistin krizleri vardı.



Cübeyr, Amerika ile Suudi Arabistan arasında varılan anlaşmaların toplam tutarının 380 milyar dolara ulaştığını bildirdi.



Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Yemen krizine de değindi. Cübeyr ,"Yemenlilere düşmanlık beslemiyoruz ancak İran destekli milislerin de ülkeyi ele geçirmesine izin vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.





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