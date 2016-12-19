Sibirya'da 32 personel ve 7 mürettebat olmak üzere toplam 39 kişiyi taşıyan Rus askeri uçağı düştü. Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada uçakta bulunan herkesin hayatta olduğu duyuruldu. Kazada 16 kişi ağır yaralandı.

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