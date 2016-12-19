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39 kişiyi taşıyan Rus askeri uçağı düştü

Sibirya'da 32 personel ve 7 mürettebat olmak üzere toplam 39 kişiyi taşıyan Rus askeri uçağı düştü. Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada uçakta bulunan herkesin hayatta olduğu duyuruldu. Kazada 16 kişi ağır yaralandı.

39 kişiyi taşıyan Rus askeri uçağı düştü

Sibirya'da 32 personel ve 7 mürettebat olmak üzere toplam 39 kişiyi taşıyan Rus askeri uçağı düştü

Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasında "Uçaktaki tüm yolcular hayatta. 16 kişi ağır yaralı. Arama ve kurtarma helikopterleri yolcuları Tiksi'deki sağlık merkezlerine götürdü" ifadeleri kullanıldı.

Sputnik Türkiye'nin haberine göre, RİA Novosti'ye konuşan bir kaynağın aktardığı ilk bilgilere göre uçak üç parçaya ayrıldı fakat patlama ve yangın oluşmadı.

Kazaya olumsuz hava şartlarının sebep olmuş olabileceği kaydedildi.

ulusalkanal.com.tr

Etiketler; #sibirya #rus askeri uçağı
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