AB'den akü geri dönüşüm firmalarına kartel cezası

AB Komisyonu, akü geri dönüşüm firmalarına kartel oluşturarak rekabeti engelledikleri gerekçesiyle 67 milyon 609 bin avro para cezası kesti

AB Komisyonu, akü geri dönüşüm firmalarına kartel oluşturarak piyasada rekabeti engelledikleri gerekçesiyle 67 milyon 609 bin avro para cezası verdi.

AB Komisyonu'nun Rekabetten Sorumlu Üyesi Margrethe Vestager, Brüksel'de, rekabet soruşturmalarına ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Kartellerin, piyasada fiyatları yüksek tutmak için gizlice anlaşmalar düzenleyen oluşumlar olduğunu belirten Vestager, "Belirlediğimiz akü geri dönüşüm şirketleri, satış fiyatlarında iş birliği yapmadı ama eski akü alım fiyatlarını düşük tutmak için birlikte planlama yaptı." dedi.

Söz konusu firmaların yaptıklarının rekabete zarar verdiğini ifade eden Vestager, "Bugün Belçika'dan Campine, İngiltere'den Eco-Bat, Fransa'dan Recylex olmak üzere 3 akü geri dönüşüm şirketine kartel oluşturmaktan 67 milyon avro civarında ceza kesiyoruz. 4'üncü şirket olan ABD'li Johnson Controls da kartele katıldı ama ihbarda bulunduğu ve iş birliği yaptığı için ceza almaktan kurtuldu." şeklinde konuştu.



"Özellikle KOBİ'ler zarara uğradı"

Margrethe Vestager, her yıl AB ülkelerinde 50 milyondan fazla sayıda araç aküsünün geri dönüşüme girdiğini belirterek, söz konusu kartele katılan geri dönüşüm şirketlerinin 2009-2012 döneminde eski aküleri toplayan firmalardan ürünleri ucuza aldığını söyledi.

Vestager, söz konusu kartel davranışından dolayı özellikle küçük ve orta ölçekli şirketlerin zarara uğradığını, bunun eski akü piyasasında rekabetçi bir şekilde fiyat oluşumunu engellediğini kaydetti.

Söz konusu para cezalarının normal şartlarda satış rakamına göre belirlendiğini ifade eden Vestager, düşük akü alım fiyatları nedeniyle satış rakamlarının düşük gerçekleştiğini, yetki kullanılarak cezaların artırıldığını, ayrıca, söz konusu durum nedeniyle zarara uğrayan şirketlerin bu akü geri dönüşüm firmalarına tazminat davası açabileceğini bildirdi.

Kartel cezasına ilişkin AB Komisyonu açıklamasında da ABD'li Johnson Controls'un ihbarda bulunduğu gerekçesiyle 38 milyon 481 bin 300 avro ceza ödemekten kurtulduğu, İngiltere'den Eco-Bat firmasının AB Komisyonu incelemesine katkı sağlamaktan ötürü yüzde 50 oranında indirim alarak 32 milyon 712 bin avro, Fransız Recylex firmasının da iş birliği yaptığı gerekçesiyle yüzde 30 indirim alarak 26 milyon 739 bin avro, Belçikalı Campibe firmasının ise iş birliği yapmadığı gerekçesiyle indirim almayarak 8 milyon 158 bin avro ödemesi kararı alındığı belirtildi.

AB Komisyonu, akü geri dönüşüm firmalarına kartel kurarak rekabete zarar verdikleri gerekçesiyle toplam 67 milyon 609 bin avro para cezası kesti.

AB'de faaliyet gösteren şirketlerin sektörlerinde rekabete aykırı bir durum olup olmadığını denetleme yetkisi AB Komisyonu'nda bulunuyor. AB Komisyonu, söz konusu incelemede rekabete veya antitröst yasalarına aykırı bir durum tespit ederse buna son veriyor ve firmalara yüksek para cezaları uyguluyor.



